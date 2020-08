00:31 Uhr

Theaterverein bläst Termine ab

Freunde der Nordendorfer Bühne müssen lange warten

Hatte der Theaterverein Nordendorf im Mai noch gehofft, die Theatertage im November 2020 regulär durchführen zu können, so musste sich der Vorstand zwei Monate später der Realität stellen und das bereits im Januar ausgewählte Theaterstück auf das Jahr 2021 verschieben.

Spielleiter Michael Hödl, der nach 15 Jahren die Spielleitung von Frank Leib übernommen hatte, war bereits im Januar fündig geworden und hatte das Stück für 2020 ausgewählt. Zwölf Spielerinnen und Spieler im Alter von neun bis 85 Jahren hatten zugesagt, Anfang Juli sollten die Proben beginnen, und die Akteure freuten sich auf das angesetzte Probenwochenende in Steinerskirchen. Doch letztlich musste sich auch der Theaterverein Nordendorf der Corona-Realität stellen und das Stück auf das Jahr 2021 verschieben. „Wir bedauern diese Entscheidung sehr, doch die Gesundheit und Sicherheit unserer Zuschauer und Spieler hat oberste Priorität“, so das Vorstandsteam in seinem Schreiben an die Mitglieder und Theaterfreunde. Unter den derzeitig noch gültigen Auflagen in Sachen Pandemie sei es unmöglich, den Probenbetrieb vernünftig zu gestalten.

Da im Moment bis Ende Oktober Aufführungen nur mit großen Hygiene- und Schutzmaßnahmen genehmigt sind, erschien den Verantwortlichen des Theatervereins eine Verschiebung des Stücks auf das Jahr 2021 als einzig richtige Entscheidung – wenngleich sie allen sehr schwerfiel, da leider auch die weiteren Vereinsaktivitäten, wie Sommerfest, Ferienprogramm und Ausflug nicht stattfinden können.

Vorsitzender Frank Leib blickt zuversichtlich auf das Jahr 2021, für das die Spieltermine schon festgelegt sind: 6./7./13./14./19./20./21. November 2021. (AL)

Aktuelle Informationen unter www.theaterverein-nordendorf.de

