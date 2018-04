vor 14 Min.

Theaterverein spendet an Schule und Kita 1000 Euro

Die quietschgelbe Vereinssau der Heimatbühne Westendorf war gut gefüllt: Insgesamt 1000 Euro hatte das Sparschwein namens Berta im Bauch, ein Euro pro verkaufte Karte der Saison 2017/2018. Nun sollte diese Summe die Besitzer wechseln. Claudia Wagner und SusanneSieber vom Westendorfer Theaterverein teilten den Inhalt auf: 500 Euro gingen an die Westendorfer Grundschule und 500 Euro bekam die Katholische Kindertagesstätte St. Georg in Westendorf. Was die Beschenkten damit machen wollen, wussten sie bei der Spendenübergabe ganz genau.

Michaela Leinweber, die Direktorin der Grundschule, erklärte, dass die Spende in Kinostühle für die Leseecke, in mobile Spielgeräte für den Außenspielplatz und in einen Fachvortrag zum Thema „Was Jungen brauchen“ investiert werden soll. Elfriede Reiser, die Leiterin der Kita, wird die Spende des Theatervereins in Spielgeräte für die Westendorfer Kindergartenkinder investieren. Symbolisch überreichten die Vertreterinnen des Theatervereins zwei Mini-Schweine.

Auch Westendorfs Bürgermeister Steffen Richter freute sich über die Spende: „Danke, dass Sie als Ortsverein an Einrichtungen im Ort denken.“ (brast)