Theklaberg: Der Aufgang kommt voran

Die neue Treppe auf den Theklaberg nimmt Gestalt an.

Neue Treppe soll bis Dezember fertig sein. Buch über Ausgrabungen

Der Neubau der Treppenanlage auf dem Theklaberg war bereits Thema bei der Bürgerversammlung und stand nun auch auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung. Die Firma Schuster ist mit den Fundamentarbeiten fertig. Nun werden die Stahlkonstruktionen mit den Eichenstufen montiert. „Die Treppenanlage fügt sich harmonisch in die Landschaft ein“, sagte Bürgermeister Peter Bergmeir. Die Breite der Treppe sei für zwei Personen ausreichend. Im Dezember sollen die Arbeiten dann abgeschlossen sein. Das hänge natürlich auch ein bisschen von der Witterung ab, so Bergmeir. „Bei den Kosten liegen wir im Rahmen des Angebots. Es war die preisgünstigste, aber nicht die billigste Lösung.“

Um den Theklaberg dreht sich auch die Buchpräsentation „Burg und Theklaberg Welden“ am Mittwoch, 9. Oktober, um 19 Uhr im Markttreff Welden mit dem Münchner Archäologen Professor Bernd Päffgen. Die Publikation dokumentiert die Ergebnisse der Ausgrabungen auf dem Theklaberg.

Wie geht es jetzt auf dem Theklaberg weiter, wollte Günter Lewentat, Dritter Bürgermeister, wissen. „Die freigelegten Stellen sollen zugeschüttet werden. Außerdem soll eine Schautafel mit einem QR-Code aufgestellt werden mit entsprechenden Informationen über die Grabungen und Funde“, sagte Bergmeir. Er legte seinen Räten auch einen Sachstandsbericht zum Ausbau der Staatsstraße 2032 vor. Das Teilstück zwischen Welden und Ehgatten wurde rechtzeitig zum Schulbeginn wieder für den Verkehr freigegeben. Bis Ende 2020 sollen die weiteren Arbeiten in Richtung Streitheim bis Adelsried durchgehend fertiggestellt sein. Mit dem Abschluss der Arbeiten an den Anschlüssen (z.B. Feldwege) rechnet Bergmeir erst 2021. „Zwei Drittel der Straße nach Streitheim sind fertig. Im Laufe dieses Jahres soll sie noch asphaltiert werden.“ Das hänge natürlich auch von der Witterung ab.

Der Hochwasserschutz an der Laugna bereitet Gerhard Groß, Zweiter Bürgermeister, nach wie vor große Sorgen. „Das nächste Hochwasser kommt bestimmt.“ Noch immer wird auf eine Antwort der Unteren Naturschutzbehörde zu den weiteren Plänen gewartet. Bis heute ist noch keine Stellungnahme dazu eingegangen, sagte Bergmeir. Er sei jedoch in Kontakt. Bis zur Kommunalwahl am 15. März ist es noch eine Weile hin. Dennoch soll schon im Dezember der Wahlleiter für die Gemeindewahlen benannt werden. Der Marktgemeinderat Welden hat für die Kommunalwahl 2020 den scheidenden Bürgermeister Peter Bergmeir zum Wahlleiter berufen. Als sein Stellvertreter wurde Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft Welden, Günther Tauber, bekannt gegeben. (kräm)

Der Bürgerdialog zur Ortsmitteplanung Welden und zum Nahmobilitätskonzept für die Marktgemeinde Welden findet am 14. Oktober um 19 Uhr im Landgasthof Hirsch statt. Anregungen der Bürgerinnen und Bürger sind erwünscht.

