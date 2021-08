Thierhaupten

vor 48 Min.

Alte Werkzeuge bereichern die Sammlung im Bauarchiv Thierhaupten

Plus Wie arbeiteten die Handwerker früher an Häusern? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Bauarchiv in Thierhaupten. Nun hat die Sammlung wertvollen Zuwachs erhalten.

Von Laura Gastl

Denkmal: Heute werden Arbeitsgeräte im Baumarkt gekauft - früher wurden sie häufig selbst angefertigt. Hunderte historische Exponate sind nun neu im Bauarchiv Thierhaupten zu sehen. Ein Sammler hat sie dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, welches dieses Archiv im ehemaligen Kloster betreibt, vermacht. Doch das ist nicht einfach nur eine Erweiterung des vorhandenen Sammlung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

