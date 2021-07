Thierhaupten/Baar

Das sagt Thierhauptens Pfarrer Werner Ehnle zur Krise der Kirche

Plus Seit 40 Jahren ist Werner Ehnle Priester, seit 35 Jahren betreut er die katholischen Pfarreien von Thierhaupten, Baar und Neukirchen. In dieser Zeit hat sich viel verändert.

Von Claus Braun

Werner Ehnle wirkt in sich gekehrt, wie er in seinem von hunderten Büchern gesäumten Arbeitszimmer im historischen Pfarrhaus am Marktplatz von Thierhaupten sitzt, das vor mehr als 400 Jahren als Klosterrichterhaus erbaut wurde. Seit 40 Jahren ist Ehnle Priester und betreut seit 35 Jahren in den katholischen Pfarrgemeinden St. Peter und Paul (Thierhaupten), St Laurentius (Baar) und St. Vitus (Neukirchen) rund 4000 Gläubige. Dieses Jubiläum soll gefeiert werden. Doch wahr ist auch: In dieser Zeit habe sich für ihn viel verändert, so Ehnle.

