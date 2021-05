Thierhaupten

19:00 Uhr

Darum stinkt es aus einem Kanal in Thierhaupten

Plus Aus einem Kanal in der Weidener Straße in Tierhaupten stinkt es seit Monaten. Die Ursachen sind nun klar. So erklärt sich Klärwärter Karl Braunmiller die Gerüche.

Von Oliver Reiser

Ein äußerst anrüchiges Thema stand im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Gemeinderates von Thierhaupten. Ein Thema, dessen Gestank man sogar beim Bayerischen Rundfunk gerochen hatte. Den Anwohnern der Weidener Straße hatte es in der Vergangenheit immer wieder gestunken. Die Geruchsbelästigung ging vom dortigen Kanal aus. Gerüchte machten in der 4000-Einwohner-Gemeinde die Runde, dass der unangenehme Gestank durch Landwirte verursacht sein könnte, die Schweinegülle in die Kanalisation im Amselweg eingelassen hatten.

