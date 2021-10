Thierhaupten

18:30 Uhr

Flucht vor den Taliban: Fußballer des SV Thierhaupten ist endlich wieder zurück

Plus Ein 19-jähriger Afghane besucht sein Heimatland. Als die Taliban plötzlich die Herrschaft übernehmen, sitzt er fest. Nach einer monatelangen Odysee ist er endlich wieder in Thierhaupten.

Von Laura Gastl

Gemeinsam mit der Mannschaft trainieren - für die meisten Hobby-Fußballer ist das ganz normal. Für einen 19-jährigen Afghanen ist es etwas ganz Besonderes. Nach einer monatelangen Odysse trainiert er wieder auf dem Sportplatz in Thierhaupten. Der 19-Jährige befand sich gerade in Afghanistan auf Heimaturlaub, als dort im August die Taliban an die Macht kamen. Nun hat der junge Mann es endlich geschafft. Über Katar und die USA konnte er den Taliban in seinem Heimatland entkommen.

