Thierhaupten

14:03 Uhr

Fußballer des SV Thierhaupten hat es aus Kabul herausgeschafft

Stacheldraht, Soldaten, Tausende Menschen dicht gedrängt: Die Lage am Flughafen in Kabul bleibt angespannt. Ein 19-jähriger Fußballer des SV Thierhaupten hat es sicher herausgeschafft.

Plus Nach einem Familienbesuch saß ein junger Afghane, der beim SV Thierhaupten Fußball spielt, in Kabul fest. Jetzt ist er in Sicherheit.

Von Marco Keitel

Eine Woche lang machte er sich jeden Tag auf den gefährlichen Weg zum Kabuler Flughafen. Ohne Erfolg. Am Sonntag hat es der 19-jährige, der beim SV Thierhaupten Fußball spielt, dann endlich ins Innere des Flughafens geschafft. Ein paar Stunden später sitzt er in einer Maschine nach Katar. Diese freudige Nachricht überbrachte unserer Redaktion ein Bekannter des 19-Jährigen aus Augsburg. In den Tagen vor der Ausreise musst der junge Mann aber einiges durchmachen.

