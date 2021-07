Thierhaupten

06:00 Uhr

Herrscht am Fuß des Friedhofs von Thierhaupten Parkplatznot?

Unter anderem für diese Parkplätze an der Friedhofsmauer in Thierhaupten war eine Begrenzung der Parkdauer im Gespräch.

Plus Lösen Parkscheiben und Strafzettel das Problem oder gibt es am Ende gar keines? Der Gemeinderat ist uneins und vertagt eine Entscheidung in die Zukunft.

Von Laura Gastl

Soll die Parkdauer zu Füßen des Friedhofs im Thierhauptener Ortskern begrenzt werden? Dieser Frage widmete sich der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, nachdem aus den Reihen der Freien Wähler ein Antrag darauf gestellt worden war. Claus Braun (FW) begründete die Anregung der Fraktion damit, dass Friedhofsbesucherinnen und -besucher an manchen Tagen Probleme hätten, aufgrund von Dauerparkenden eine Stellmöglichkeit zu finden. Wir wollen die Situation verbessern, so Braun.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen