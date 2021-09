Thierhaupten

vor 2 Min.

Mehrere Bäche, besondere Lage: Wie sicher ist Thierhaupten vor Hochwasser?

Plus Mehrere Bäche und eine besondere Lage: In Thierhaupten droht Hochwasser. Im Gemeinderat geht es darum, wie sich der Ort vor Überschwemmungen schützen will.

Von Laura Gastl

Starkregen, Hochwasser und Fluten haben Deutschland in diesem Jahr schlimm getroffen. Insbesondere Teile Nordrhein-Westfalens und in Rheinland-Pfalz waren und sind schwer gebeutelt. Das hat die SPD-Fraktion in Thierhaupten dazu bewogen, auch vor der eigenen Haustüre genauer hinzuschauen. Zum Thema Hochwasserschutz stellten Fraktion und Ortsverein einen Antrag und darin die Frage: "Ist Thierhaupten für eventuelle neue Herausforderungen gewappnet?"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen