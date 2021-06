Thierhaupten

vor 49 Min.

Nach dem Badeunfall in Thierhaupten: Gibt ein Gutachter den Steg wieder frei?

Plus Seit einem tödlichen Badeunfall vor zwei Jahren sind Steg und Schwimminsel am Weiher in Thierhaupten gesperrt. Jetzt kommt bald ein Gutachter, der entscheidet, wie es weiter geht.

Von Laura Gastl

Für den Badeweiher in Thierhaupten soll es schon bald Entscheidungen geben: Darf die schwimmende Badeinsel wieder in dem See eingebracht werden? Und darf der im Moment abgesperrte Steg wieder freigegeben werden? Geklärt werden soll das im Zuge eines Gutachtens, für welches am 14. Juli ein Ortstermin stattfinden soll.

