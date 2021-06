Thierhaupten-Neukirchen

07:00 Uhr

Jonas Schmid aus Neukirchen: Bayerns bester Maurer ist jetzt im Nationalteam

Plus So gut wie Jonas Schmid aus Neukirchen mauern nur ganz wenige. Diese Fähigkeit hat ihn in die Nationalmannschaft gebracht. Was hat er jetzt vor?

Wenn das deutsche Nationalteam der Maurer an seinen Schaustücken arbeitet, geht es vor allem um Schnelligkeit. Aber auch Geschick und Genauigkeit spielen eine Rolle. Sind die Fugen glatt genug? Und die Steine – sind sie sauber oder mit Mörtel bekleckert? Jonas Schmid aus Neukirchen weiß, worauf es ankommt. Vor ein paar Wochen wurde er in die Nationalmannschaft der Maurer aufgenommen und hat bereits seine erste Trainingswoche in der Nähe von Bremen hinter sich.

