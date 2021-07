Mobiles Impfteam kommt in die Reithalle Meir nach Thierhaupten-Ötz

Beim Reit- und Fahrverein in Thierhaupten-Ötz macht am Wochenende 31. Juli/1. August das mobile Impfteam des Landkreises halt. Termine sind nicht nötig.

Um seinen Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zur Corona-Schutzimpfung möglichst unkompliziert anzubieten, plant der Landkreis Augsburg in den nächsten Wochen in seinen Kommunen Vor-Ort-Impftage ohne vorherige Terminvereinbarung. "Nachdem die Impfungen an unseren Schulen Mitte der Woche abgeschlossen sein werden, können unsere mobilen Impfteams auch dank der Unterstützung des Reit- und Fahrvereins Thierhaupten/Ötz bereits am darauffolgenden Wochenende vor Ort starten", freut sich Landrat Martin Sailer.

Im Zuge der Aktion "Wir tun's für den Sport" einen Platz für das Impfteam anzubieten, war für den Reit- und Fahrverein keine Frage. "Mehr Impfschutz bedeutet auch am Ende mehr Sport, weil die Gefahr von wieder erheblichen Einschränkungen im Sport mit zunehmendem Impfschutz geringer wird", so Hildegard Steiner vom Verein.

Zweite Impfung findet in Gablingen-Siedlung statt

Die Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung werden von den Ärzten des Impfzentrums Gablingen durchgeführt. Sie sind möglich in der Halle des Vereins jeweils Samstag, 31. Juli, und Sonntag, 1. August, von 9 bis 17 Uhr. Das Gelände befindet sich in der Thierhauptener Straße 6 im Ortsteil Ötz (Reitanlage Meir). Geimpft werden Menschen ab zwölf Jahren, wobei Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren die Einverständniserklärung der Eltern benötigen. Vor Ort wird dann der Termin für die Zweitimpfung im Impfzentrum Gablingen-Siedlung vereinbart. (AZ)

