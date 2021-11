So lebten die Thierhauptener vor 150 Jahren

G'wampert, kräftig und fauler als die Schwaben: So beschrieb ein Arzt vor 150 Jahren die Altbayern im Grenzgebiet des Lechs. Darüber gibt es jetzt ein Buch.

"Die Bewohner des hiesigen Bezirkes gehören zu den Altbayern. Der Altbayer ist durchschnittlich von mittlerer untersetzter, stämmiger Natur, meist wohlbeleibt, hat einen runden meist kleinen, aber auch oft dicken Kopf, gesunde Gesichtsfarbe, oft dicken Bauch, aber viel Muskelkraft. Er ist ein kräftiger Naturmensch und wie man gewöhnlich sagt geradezu; er ist verläßig, treu und gutmüthig, trocken und kalt; er ist phlegmatischer denn sein Nachbar, der Schwabe, aber auch derber und gröber und bei seinem Bier lärmig und gleich in den Haaren."

Kaum ein Zeugnis berichtet so unmittelbar von den früheren Lebensverhältnissen wie die Physikatsberichte aus der Zeit um 1860, hier ein Beispiel aus der Feder des Arztes Johann Baptist Wolf aus Rain. Hinter den Physikatsberichten verbergen sich umfangreiche Beschreibungen von Land und Leuten. König Maximilian II. von Bayern hatte sie in Auftrag gegeben, um detaillierte Einblicke in das Leben der Bevölkerung seines Landes zu bekommen.

Physikatsberichte erzählen von der Zeit um 1860

Die Physikatsärzte - die Vorläufer unserer heutigen Amtsärzte - hatten den Auftrag erhalten, diese Berichte anzufertigen. Sie stellten umfangreiche Antwortschreiben zusammen, in denen sie Angaben zu vielen Themenbereichen des Alltagslebens machten: zu Wohnverhältnissen, zu Kleidung, Ernährungsweisen, aber auch zu Reinlichkeit, Eheleben und geschlechtlichen Ausschweifungen, zu Formen der Frömmigkeit und des Aberglaubens, zu Festen und Feierlichkeiten. Seit 2011 werden diese Physikatsberichte von der Heimatpflege des Bezirks Schwaben ediert, bebildert und herausgegeben.

Für den heutigen Landkreis Donau-Ries liegen insgesamt sieben solcher Berichte vor, auch das Leben in manchen Gemeinden, die nicht zum Kreis Donau-Ries gehören, wie Thierhaupten oder Pöttmes, wird dabei geschildert. Thierhaupten - am östlichen Lechufer gelegen, ist die einzige Gemeinde im Kreis Augsburg, die im bairischen Dialektgebiet liegt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch