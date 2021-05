Thierhaupten

21.05.2021

Steg an Thierhauptener See bleibt nach Badeunfall weiter gesperrt

Der Badesteg am Weiher in Thierhaupten ist durch ein Eisentor versperrt, seit es im Jahr 2019 zu einem tödlichen Badeunfall gekommen ist. Ein Gutachten zur Wiedereröffnung lässt auf sich warten.

Von Oliver Reiser

Seit einem schrecklichen Badeunfall, bei dem ein zehnjähriger Junge, der nicht schwimmen konnte, ums Leben kam, wird der Steg am Thierhauptener Badeweiher von einem Eisengitter versperrt. In der jüngsten Marktgemeinderatssitzung fragte Martin Gürtner (FW) nach, ob man dieses Tor nicht bald wieder entfernen könne und bat darum, die Angelegenheit zu pushen.

