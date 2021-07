Thierhaupten

12:00 Uhr

Thierhauptener Gläubige feiern ihren Pfarrer Werner Ehnle

In einem stimmungsvollen Ambiente konnte Pfarrer Werner Ehnle mit vielen Gläubigen einen Festgottesdienst anlässlich seines 40. Priesterjubiläums feiern.

Plus Er ist seit mittlerweile vier Jahrzehnten Priester. Anlässlich dieses Jubiläums feierten die Thierhauptener Gläubigen ihren Pfarrer Werner Ehnle.

Von Claus Braun

Ein Fest für einen Seelsorger zu seinem Ehrentag: Einen wunderbaren denkwürdigen Festgottesdienst feierten am Wochenende zahlreiche Gläubige aus den drei Pfarreien St. Peter und Paul ( Thierhaupten), St. Vitus (Neukirchen) und St. Laurentius (Baar) gemeinsam mit ihrem Pfarrer Werner Ehnle vor der ehemaligen Klosterkirche. Der Geistliche hatte bereits am Montag vor einer Woche sein 40. Priesterjubiläum und schon etwas im Voraus sein 35-jähriges Wirken für die drei Pfarrgemeinden gefeiert, welches er am 4. September vollendet. Das tat der Stimmung keinen Abbruch.

