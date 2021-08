Thierhaupter Musikanten blasen gegen Trübsal an

Plus Im Klosterhof in Thierhaupten spielte der örtliche Musikverein eine Serenade. Trotz dunkler Wolken kamen zahlreiche Zuhörer. Und sie kamen auf ihre Kosten.

„Solange ihr dableibt, spielen wir“, verkündete Klemens Schreier dem Publikum im Klosterhof in Thierhaupten und sorgte damit für Lacher, denn: Während der Musikverein Thierhaupten seine Serenade im Freien spielte, ließ der Blick gen Himmel durchgehend Regen vermuten. Nichtsdestotrotz konnten sich die Musikanten über zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer freuen, die sich auf die mit Abstand aufgestellten Bierbänke verteilten. Und diese bekamen einiges geboten.