Unbekannte randalieren auf Grünanlage des Museumsparks in Thierhaupten

In Thierhaupten werden ein Tomatengewächshaus und eine Plattenbank von Unbekannten zerstört. Die Polizei bittet um Hinweise.

Randaliert hat ein Unbekannter auf der Grünanlage des Museumsparks in der Franzengasse in Gersthofen. Passiert ist die Tat laut Polizei in der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr.

Der oder die Täter zerstörten ein Tomatengewächshaus und eine Plattenbank. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Hinweise an die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1822. (thia)