10.08.2018

Thierhaupten feiert mit Pauken und Trompeten

Der guten bayerischen Blasmusik wird auf der Festwoche in Thierhaupten ein breiter Raum eingeräumt. Auch in der 52. Auflage der Veranstaltungen hoffen die Organisatoren wieder auf bestens gelaunte Besucher.

Die beliebte Festwoche startet am kommenden Dienstag. Sie bietet auch den Rahmen für den 70. Geburtstag des mitgliederstärksten Vereins im Ort. Worauf sich die Besucher sonst noch alles freuen können

Von Claus Braun

Den idealen Rahmen für seinen 70. Geburtstag hat der SV Thierhaupten gefunden. Der mitgliederstärkste Verein im Ort feiert bei der diesjährigen Festwoche, die vom Dienstag, 14. August, bis Sonntag, 19. August, auf dem Festgelände im Norden der Marktgemeinde über die Bühne geht.

Wer ein großes Fest feiert, der weiß, dass hierfür im Vorfeld ein gewisser Aufwand zu leisten ist. So erging es auch den Machern des Sportvereins, die rund ein Jahr lang mit intensivsten Planungen für die diesjährige Festwoche und dem damit einhergehenden runden Vereinsgeburtstag betraut waren.

Sichtbarstes Zeichen der bevorstehenden Feierlichkeiten ist das große Zelt, welches am letzten Juli-Wochenende von zahlreichen fleißigen Helfern bei schier unzumutbaren Temperaturen in Richtung der 30-Grad-Marke aufgestellt worden ist.

Der Festausschuss unter der Leitung von Leiter Christian Allmann hat für die sechs Festtage folgendes Programm für die zahlreichen Gäste zusammengestellt, die wieder in Thierhaupten erwartet werden:

Traditioneller Festauftakt mit einem Standkonzert, Freibierausschank und Böllerschützen ist um 18 Uhr am Marktplatz. Um 19 Uhr Bieranstich durch den Schirmherrn, Bürgermeister Anton Brugger, im Zelt. Ab 19.30 Uhr Tag der Vereine, mit der musikalischen Unterhaltung durch die Festzeltkapelle Original D’Lechtaler Musikanten.

Ab 10.30 Uhr Unterhaltung im Festzelt durch die Erlinger Musikanten. Von 9 bis 14 Uhr Anmeldung und Training zum Mofarennen. Von 14 bis 16 Uhr findet das zweite Thierhauptener Zwei-Stunden-Mofarennen am Festgelände statt. Von 14 bis 18 Uhr Nachmittagsunterhaltung im Zelt durch die Musikkapelle Aindling. Um 17 Uhr findet die Siegerehrung für das Mofarennen statt. Ab 20 Uhr verspricht der Veranstalter „Hochstimmung“ mit der Joe Williams Band.

ab 20 Uhr großer Stimmungsabend mit der Partyband Chlorfrei.

Ab 19.30 Uhr „Tag der Betriebe und der Landwirtschaft“. Es spielt die Festzeltkapelle Original D’Lechtaler Musikanten. Gegen 21.30 Uhr Auftritt des Goißler- und Plattlervereins aus Mertingen.

ab 14 Uhr Kinder- und Seniorennachmittag mit Kaffee und Kuchen im Zelt. Von 14 bis 17 Uhr musikalische Unterhaltung durch die Jugendkapelle Thierhaupten. Ab 14 Uhr Auftritte der SVT-Turngruppen im Zelt und verbilligte Preise im Vergnügungspark. Ab 20 Uhr „großer Stimmungsabend“ und „Partyalarm“ im Zelt mit der S.O.S-Band.

9.30 Uhr Festgottesdienst im Zelt. Von 10.30 bis 13 Uhr Unterhaltung zur besten Frühschoppen-Zeit durch die Musikkapelle Ellgau. Ab 13.30 Uhr prächtiger Festumzug mit acht Musikkapellen und zahlreich pferdebespannten Blumen-Motivwagen der örtlichen Vereine. Nach dem Umzug unterhält die SGL-Werks-kapelle Meitingen die Gäste. Ab 19 Uhr spielt zum Festausklang die Kapelle Original D’Lechtaler Musikanten vom Musikverein Thierhaupten.

Wichtig: An allen Festtagen besteht freier Eintritt, und das sowohl auf das Festgelände als auch für das Zelt. Auf vorgeschriebene Sicherheitsvorkehrungen beim Zutritt verweist der Veranstalter besonders: Große Taschen und Rucksäcke sind nicht zugelassen. Erneut wird jeden Tag ein Shuttlebus in die umliegenden Gemeinden eingesetzt. Die Abfahrtszeiten sind am Festbüro veröffentlicht.

