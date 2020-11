vor 16 Min.

Thierhaupten schafft ein neues Baugebiet

15 Einzelhäuser dürfen einmal im Baugebiet „Am Sonnenhang“ in Thierhaupten, das nahe am Wald liegt, errichtet werden.

Plus Am Sonnenhang in Thierhaupten soll es nur Einzelhäuser geben. Das Projekt war in der Marktgemeinde umstritten.

Von Claus Braun

Nach der „Weidener Breite II“ im Kernort von Thierhaupten und dem „Kirschenweg“ im Ortsteil Neukirchen wird in der Marktgemeinde Thierhaupten derzeit ein weiteres Baugebiet erschlossen.

Bauplätze sind der großen Nachfrage wegen grundsätzlich rar und teuer im Augsburger Land. Wie eine Umfrage unserer Redaktion unter allen Gemeinden im Landkreis Augsburg ergab, verfügt derzeit nur etwa ein halbes Dutzend von 46 Kommunen über Angebote für Häuslebauer. Die Städte und Gemeinden tun sich aus verschiedenen Gründen oft schwer, neue Baugebiete auszuweisen. So war es auch bei dem neuen Areal in Thierhaupten.

Diese Baugebiete gibt es in Thierhaupten

Dabei handelt es sich um das durchaus umstrittene Baugebiet „Am Sonnenhang“ im Nordosten des Ortsgebiets. Gegen dieses hatte sich vor Jahren sogar eine Bürgerinitiative gegründet. Auf einer Gesamtfläche von 16.720 Quadratmetern werden 15 Bauplätze entstehen, auf denen nur Einzelhäuser zugelassen sind. Die Fläche für die Baugrundstücke beträgt rund 9000 Quadratmeter, für Straßen sind 2200 Quadratmeter vorgesehen. Öffentliches Grün soll sich auf 3658 Quadratmetern entfalten.

Darin enthalten ist ein Regenrückhaltebecken, für das 2000 Quadratmeter notwendig sind. In einer Ableitungsmulde und einem Flutgraben soll Oberflächenwasser aus einem angrenzenden Waldgebiet abgeleitet werden. Dadurch soll nicht nur das Neubaugebiet vor Starkregenfällen geschützt werden, sondern auch das darunterliegende Wohngebiet „Neukirchener Breite“.

Wann allerdings mit dem Verkauf der Bauplätze „Am Sonnenhang“ begonnen wird, steht noch nicht fest. Im Gegensatz dazu ist die Ausschreibung für den Verkauf der Grundstücke in den bereits erschlossenen Baugebieten „Weidener Breite II“ und „Kirschenweg“, bereits erfolgt.

