28.12.2019

Thierhaupten soll lebens- und liebenswert bleiben

CSU nominiert einstimmig ihre Gemeinderatskandidaten. 16 Personen stehen auf der Liste

Unter dem Motto „ Thierhaupten – eine liebens- und lebenswerte Gemeinde“ gab Bürgermeister Toni Brugger einen Ausblick auf die Ziele, die die CSU in den kommenden sechs Jahren für die Kommune verfolgt. So soll im Ortsteil Ötz der Ausbau der Verbindungsstraße erfolgen, in Neukirchen/Hölzlarn die Sanierung des baufälligen Pfarrhauses und die Friedhofserweiterung umgesetzt werden. Für beide Ortsteile sind außerdem der Anschluss an das Glasfasernetz und die Schaffung weiterer Bauflächen für die Ortsansässigen geplant.

In Thierhaupten selbst möchte die CSU in den kommenden sechs Jahren das geplante Seniorenzentrum umsetzen, die Schule sanieren, das Hochwasserkonzept weiter ausbauen, neue Bauflächen erschließen und die Dorfmitte gestalten. Dabei soll stets auch der Natur- und Umweltgedanke in der Umsetzung mit berücksichtigt werden.

Im Anschluss stellten sich die Kandidaten vor. Dabei sind verschiedenste Berufs- und Altersgruppen vertreten. Die Liste wurde von den Wahlberechtigten einstimmig verabschiedet. (AL)

