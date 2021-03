23.03.2021

Thierhauptener Bürgermeister genötigt: Gericht bestätigt Haft

Plus Eine 68-Jährige soll erneut in Haft, weil sie den Thierhauptener Bürgermeister genötigt hat. Immer wieder gerät sie mit Behörden und Justiz in Konflikt.

Von Michael Siegel

Mehrfach machte die Angeklagte unmissverständlich klar: Sie akzeptiere keine Verurteilung, nicht von diesem Gericht, nicht von dieser Justiz, die sie nicht anerkenne. "Ich höre Sie, aber ich verstehe Sie nicht", sagte die Frau wiederholt in Richtung des Vorsitzenden Richters Michael Schneider. Zum wiederholten Mal stand die inzwischen 68-jährige Rentnerin aus Thierhaupten vor Gericht. Es geht um Fälle von versuchter Nötigung gegenüber Thierhauptens Bürgermeister Toni Brugger und mehreren Angestellten des Marktes.

Die Angeklagte war im Juli 2020 in dieser Sache vom Augsburger Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt worden. Gegen dieses Urteil hatte sie sofort im Gerichtssaal Rechtsmittel angekündigt, weswegen die Angelegenheit jetzt vor dem übergeordneten Landgericht erneut aufgerollt wurde. Das Gericht verwarf letztlich den Widerspruch und bestätigte das ursprüngliche Strafmaß.

Auf dem Standesamt Thierhaupten fing alles an

Ausgangspunkt in der nun verhandelten Sache war 2015 der Wunsch der Angeklagten, in Thierhaupten beim Standesamt abgemeldet zu werden. Zwar wohnt sie weiterhin in der Gemeinde, sie sieht sich laut ihrer Schreiben ans Rathaus aber nicht als normale Gemeindebürgerin, sondern nimmt für sich andere Formen der Identität in Anspruch wie "freier Souverän" oder "Inkarnation".

Entsprechend wünschte sie vom Gericht, sie nicht mit ihrem Familiennamen zu nennen, weswegen sie in dem Verfahren bis zum Urteil als "Angeklagte" firmierte. Sie stellte zudem klar, keine Reichsbürgerin zu sein, diese Bezeichnung empfinde sie als Beleidigung. Freilich, so führte Bürgermeister Brugger vor Gericht aus, habe seine Verwaltung nicht alle Wünsche der Angeklagten erfüllen können, ohne gegen Gesetze oder Verwaltungsvorschriften zu verstoßen, etwa das Meldegesetz oder das Passwesen.

Passwesen deshalb, weil die Angeklagte ihren Reisepass beschädigte, indem sie ihre eingedruckte Unterschrift abschnitt. Offensichtlich, um den Bürgermeister und seine Mitarbeiter unter Druck zu setzen, teilte sie ihnen schriftlich mit, dass gegen sie hohe Forderungen bis in den Millionen-Euro-Bereich in ein öffentliches amerikanisches Schuldnerverzeichnis eingetragen werde. Darüber, so Brugger, hätten sich seine Mitarbeiter im Internet informiert und tatsächlich entsprechende Daten gefunden. Daraufhin habe er bei der Polizei Anzeige erstattet. Über Benachteiligungen wie beispielsweise Einschränkungen bei Reisen Richtung USA oder Versuche, Forderungen zu vollstrecken, sei ihm nichts bekannt geworden. Diese Problematik war zunächst als Erpressung gewertet und die Angeklagte entsprechend verurteilt worden.

Rechtsanwalt der Thierhauptenerin plädiert für eine Geldstrafe

Marco Müller, Rechtsanwalt der Angeklagten, sah den tatsächlichen Schaden, verursacht durch die Angeklagte, als gering an. Auch könne der psychische Druck auf den Bürgermeister nicht allzu groß gewesen sein. Dieser habe sich vor Gericht weder an den Namen des besagten Schuldnerverzeichnisses erinnern können noch sich persönlich mit der Eintragung beschäftigt. Deshalb komme wohl allenfalls eine geringe Geldstrafe für seine Mandantin in Betracht, so der Verteidiger.

Staatsanwalt Gregor Hohenadl sah dies in seinem Plädoyer anders. So zeige ein Blick ins Zentralregister der Angeklagten eine Vielzahl ähnlich gelagerter Fälle, die von ihrer ideologischen Anschauung herrührten und die nicht mit deutschen Gesetzen zusammenpassten. Zur Tatzeit habe sie unter Bewährung gestanden, zuletzt sogar eine mehrmonatige Freiheitsstrafe in anderer Sache abgesessen. Er forderte, den Widerspruch zu verwerfen und die ursprüngliche Bestrafung von sieben Monaten aufrecht zu erhalten. Die Strafe könne keinesfalls zur Bewährung ausgesetzt werden.

Weitere Monate im Gefängnis Aichach drohen

Dieser Forderung entsprach das Gericht, wenn es auch bei der rechtlichen Bewertung vom Vor-Urteil abwich. Versuchte Nötigung wurde der Angeklagten nunmehr zur Last gelegt, nicht mehr Erpressung. Mit einer Geldstrafe könne man in der vorliegenden Angelegenheit auf keinen Fall mehr arbeiten, so Richter Schneider. Auch für eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung sah er keinen Weg. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, stehen der Angeklagten also weiter Monate im Frauengefängnis Aichach bevor. Zunächst will die Rentnerin aber die nächsthöhere Instanz anrufen.

