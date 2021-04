vor 2 Min.

Thierhauptenerin pflegt besondere Seelenverwandtschaft zu ihrem Pferd

Plus Mit 30 Jahren ist die Warmblutstute Karina das älteste Pferd im Thierhauptener Reitstall. Ihre Besitzerin hat sie schon als Fohlen bekommen.

Von Oliver Reiser

"Das Mädchen Carina, war meine erste große Liebe, die ich fand auf dieser Welt", hat einst Roy Black voller Schmalz und Schmelz gesungen. Eine große Liebe hat auch Hildegard Steiner gefunden. Diese Karina wird allerdings mit K geschrieben und ist - ein Pferd. Genauer gesagt eine bayerische Warmblutstute. Und die ist am 22. April 30 Jahre alt geworden. Ein wahrlich stolzes Alter, denn Warmblutpferde werden im Regelfall zwischen 25 und 30 Jahre alt. Mit drei Jahren kam die Fuchsstute als Fohlen zu ihrer Besitzerin. Sie war damals der erste Pensionsgast auf der Reitanlage Meir in Thierhaupten/Ötz, wo sie noch heute ihren Lebensabend verbringt. "Sie fühlt sich dort wohl und zuhause. Das sieht man ihr trotz ihres hohen Alters an", sagt ihre Besitzerin, die Karina einen ehrlichen Charakter und eine sehr einfühlsame Natur attestiert: "Man konnte sich absolut auf sie verlassen. Besonders Kinder liebt sie sehr und ist fast zärtlich zu ihnen."

