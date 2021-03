12.03.2021

Thierhauptens Altbürgermeister Franz Neher wird 70

Plus Lange Jahre prägte er die Marktgemeinde Thierhaupten entscheidend mit. So geht es dem früheren Rathauschef heute.

Von Hildegard Steiner

Seinen 70. Geburtstag feiert der Thierhauptener Altbürgermeister Franz Neher am Freitag. In Illertissen geboren, wuchs er nach dem frühen Tod seiner Mutter zunächst bei den Großeltern in der Nähe von Babenhausen auf. Sein großes Vorbild war sein Großvater, deshalb wollte er eigentlich auch Landwirt werden. Die Oma und Familie halfen ihm über den Verlust der Mutter hinweg. Seine Persönlichkeit wurde dennoch geprägt von einer harten Zeit. Der Vater hat nach dem Tod der Mutter als Molkereimeister in Günzburg viel gearbeitet und so blieb wenig Zeit für den jungen Heranwachsenden, der dadurch früh gelernt hat seinen eigenen Weg zu gehen.

1974 kam Neher als Lehrer nach Thierhaupten, zuerst in der Grundschule, dann in der Hauptschule (heute Mittelschule). Er fühlte sich sehr wohl dort, unterrichtete 22 Jahre hauptsächlich in der 8. und 9. Klasse.

Thierhauptens Wahrzeichen, das Kloster, aus der Vogelperspektive. Bild: Marcus Merk

Neher hat zwei Töchter, eine lebt in Innsbruck und eine in Langweid, die er momentan durch Corona leider viel zu wenig persönlich treffen kann. Durch einen tragischen Unfall verlor er vor 15 Jahren seinen damals 18-jährigen Sohn. Seelisch angeschlagen, musste die Familie mit diesem Schicksal zu leben lernen. Dass er ein gläubiger Mensch ist, hat ihm dabei sehr geholfen, sagt Neher.

Franz Neher musste Schicksalsschläge erleben

Wegen der Pandemie lebt Neher heute in der "Ötz" jedoch etwas zurückgezogen und meidet direkte Kontakte. Er liebt die Natur, hat viel Freiraum, einen großen Garten, wo er seiner Frau Angelika gerne hilft und hält vorwiegend telefonisch Dialog mit Familie und Freunden. Sein runder Geburtstag wird deshalb möglicherweise erst im Sommer im kleinen Kreise seiner Familie gefeiert.

Früh politisch interessiert, bekleidet der Sozialdemokrat seit 1980 politische Ämter. Dass er Bürgermeister der Marktgemeinde Thierhaupten wurde, habe sich dann so ergeben. Von 1996 bis 2014 war er Chef im Rathaus, bis 2020 saß er für die SPD im Kreistag und machte sich dort als Bildungs- und Bauexperte einen Namen. So warb Neher engagiert für einen Neubau des Gersthofer Gymnasiums, der in diesen Tagen beginnt.

Thierhaupten: Grundstückskauf war der Schlüssel

In Thierhaupten war der Erwerb zahlreicher landwirtschaftlicher Grundstücke aus dem Besitz Albrecht von Stettens ein Schlüsselereignis in Nehers Amtszeit. Dadurch möglich gewordene Grundstückstauschgeschäfte waren Grundlage z. B. zur Ausweisung eines Baugebietes für junge Familien und von Gewerbegebieten zur Stärkung der ortsansässigen Betriebe. Aber auch Hochwasserschutz, neuer Festplatz und die Erweiterung des Sportplatzes profitierten hiervon. Neher führte auch die von seinem Vorgänger Fritz Hölzl begonnenen Projekte wie Dorferneuerung (Neugestaltung Ortsdurchfahrt, Mühlenweg, Projekt Brunnenwasser) und Klostersanierung zu einem guten Ende.

Neher ist nach wie vor in vielen Vereinen aktiv und hat sich auch bereit erklärt, Besuchergruppen durchs Kloster zu führen. Das Geschehen in seiner Heimat verfolgt der begeisterte Zeitungsleser weiter genau, will sich aber nicht mehr einmischen, wie er sagt: "Alles hat seine Zeit."

