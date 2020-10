vor 35 Min.

Thierhauptens Gartler stehen gut im Saft

Plus Bei den Neuwahlen des Obst- und Gartenbauvereins gibt es nur eine Änderung. Warum der Verein für die eigene Mosterei die Kosten erhöhen muss.

Von Claus Braun

Mit einem halben Jahr Verspätung hat beim Obst- und Gartenbauverein die ordentliche Jahreshauptversammlung stattgefunden. Im Herzog-Tassilo-Saal des ehemaligen Klosters standen die Rechenschaftsberichte unter dem vielsagenden Motto „Alles und alle für den Verein!“

Vor vier Jahren wurde Katja Werner an gleicher Stelle zur neuen Vorsitzenden gewählt. Nach ihren ersten vier Amtsjahren zog sie ein sehr zufriedenes Fazit, obwohl sie zu Beginn des Jahres 2016 von Zweifeln geplagt war. Warum Werner rückblickend so positiv gestimmt war und sich für weitere vier Jahre im Amt bestätigen ließ, ist gleich gesagt: „Es gibt ein großes Miteinander innerhalb der Vorstandschaft und des Vereins, wo alle alles für den Verein geben.“

Mosterei läuft nach unterdurchschnittlicher Vorsaison nun auf Hochtouren

Sie setzte dem Pauschallob sogar noch eines drauf, als sie etwas süffisant bemerkte, dass „die Gartler gut im Saft stehen“. Freilich war dies ein Hinweis darauf, dass derzeit die vereinseigene Mosterei auf Hochtouren läuft und viele fleißige Hände zum guten Gelingen beitragen.

Katja Werner blickte in ihrem Rechenschaftsbericht auf das Vereinsjahr 2019 zurück. Zwei der Höhepunkte waren das „Weiße Picknick“ im Vereinsgarten am Mühlenweg anlässlich des 120-jährigen Vereinsjubiläums mit 300 Gästen und das Mitwirken an der Thierhauptener Festwoche mit dem Festwagen-Motiv „Grisu, der kleine Drache“. Die Mosterei-Saison 2019 war mit nur 93 Tonnen gepressten Obst "unterdurchschnittlich". Sehr bedauerlich befand sie das laufende Jahr und die coronabedingten Absagen fast aller angesetzten Termine. „Ein Jahr ohne Feste“ seien die Gartler ja überhaupt nicht gewohnt.

Stolz auf die sehr aktive Kindergruppe

Vier Jahre lang übte Simone Herzog die Ämter der Schriftführerin und der Schatzmeisterin aus. Dafür erhielt sie von Katja Werner ein Sonderlob und großen Applaus der Besucher. Herzog berichtete von einem deutlichen Minus im Jahresabschluss 2019, was aufgrund der Rücklagen des Vereins zu verkraften sei.

Die Mitgliederzahl ist mit 536 Frauen und Männern weiterhin konstant, obwohl seit der Versammlung im vergangenen Jahr eine Vielzahl von oftmals treuen Mitgliedern verstorben sind.

Stolz ist der Verein nach den Worten von Simone Herzog auf die sehr aktive Kindergruppe. Alle 14 Tage trifft sich der Nachwuchs im Vereinsgarten, um zu arbeiten, zu basteln, zu kochen oder einfach nur zum Feiern. Am Jahresanfang wurden Traumfänger gebastelt, Filzseife hergestellt und Fasching gefeiert. In den Frühjahrs- und Sommermonaten wurde fleißig gesät, gepflanzt, gepflegt, dazu gab es Bewegungsspiele an der frischen Luft. Im Herbst wurde das angebaute Gemüse geerntet und verarbeitet, Vogelfutterstationen gebastelt und gebacken.

Im Steingarten werden immer wieder Pflanzen entwendet

Fleißige „Garten-Feen“ kümmerten sich auch 2019 um den Vereinsgarten. So wurden die alten Spalierbäume durch Obstbäume ersetzt. Der Steingarten wurde neu gestaltet. Dort werden immer wieder Pflanzen entwendet, weshalb neue gekauft und nachgepflanzt werden müssen. Ferner wurden ein Sauger und Pumpen für den kleinen Gartenteich angeschafft.

Etwas teurer werden künftig die Preise in der vereinseigenen Mosterei. Dies liegt an höheren Personalkosten aufgrund des erforderlichen Hygienegesetzes und daran, dass das Gesetz zur „Zertifizierung von Verpackungen“ eine zehnprozentige Abführung vom Einkaufspreis vorsieht.

Bürgermeister Anton Brugger überbrachte in Personalunion als Vertreter des Kreisverbandes Grüße des Vorsitzenden Paul Metz. Brugger sieht den Verein gut bestellt und über das normale Maß hinaus engagiert.

Neuwahl des Vorstands

Die neu gewählte Führungscrew für die kommenden vier Jahre:

1. Vorsitzende: Katja Werner ;

; 2. Vorsitzende: Martina Forestieri ;

; 3. Vorsitzender: Christian Draxler ;

; Kassiererin: Simone Herzog ;

; Schriftführerin: Susanne Sirsch ;

; 2. Schriftführerin: Petra Wörle ;

; Beisitzer: Doris Molz , Arthur Ruf , Peter Hörmann und Hans-Peter Hager ;

, , und ; Revisoren: Christian Pröll und Werner Hader.

Ehrungen

Der Obst- und Gartenbauverein Thierhaupten ehrte folgende Mitglieder für lange Mitgliedschaften:

40 Jahre: Adolf Bruckbauer , Roman Krumpholz , Manfred Reiter , Mathilde Hirn , Maria Tausch , Erich Ludl , Josef Schreier , Anton Pröll und Josef Appel .

, , , , , , , und . 25 Jahre: Karl-Heinz Mannsbart , Werner Gründl , Wolfgang Wedekind , Wolfgang Langer , Sabine Mannsbart , Irene Gabriel , Margit Ganschinietz , Gottfried Reiter , Ursula König, Marianne Bachmeir und Mathias Gabriel .

