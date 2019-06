vor 54 Min.

Thierhauptens Geschichte in Text und Bild festhalten

Der Freundeskreis Kloster Thierhaupten will zusammen mit einer Autorin alles über die Marktgemeinde zusammentragen. Dafür sind sogar Selfies willkommen.

Wie sah Thierhaupten früher aus? Besitzt jemand stimmungsvolle Fotos von mehr oder weniger bekannten Orten aus der Marktgemeinde oder hat vielleicht sogar jemand eine Zeichnung oder ein Gemälde davon angefertigt? Andere Bewohner haben möglicherweise ein bestimmtes Ereignis in Thierhaupten hautnah miterlebt, können etwas aus der Geschichte des Ortes erzählen oder erinnern sich an einen humorvollen Schwank aus der guten alten Zeit. All diese Personen können jetzt Teil der ersten bisher zusammengestellten Sammlung an Texten und Bildern zu Thierhaupten, seinem Kloster, seiner Kultur, seinen Leuten und seiner Mentalität werden.

Für dieses Projekt plant die junge Klosterkultur Thierhaupten zusammen mit der Passauer Autorin Rosi Bächer eine Anthologie über Thierhaupten und sein Kloster. Das gemeinsame Ziel soll sein, beliebige Texte und Bilder, egal ob Fotografien oder Zeichnungen, zu Thierhaupten und seinem Kloster zu sammeln und in einem Band zu veröffentlichen. Gesammelt werden auch Texte von oder über Thierhauptner Menschen, ganz egal ob Künstler oder nicht.

Beteiligen kann sich an dem Projekt jeder

„Beteiligen kann sich an dem Projekt jeder – egal, ob er in Thierhaupten wohnt oder nicht, alt oder jung ist“, sagt Nadine Ludl die Vorsitzende des Freundeskreis Kloster Thierhaupten. Auch Bekannte, die bereits Texte oder Bilder zur Marktgemeinde oder dem Kloster geschaffen haben, dürfen angesprochen werden und mitmachen. „Lassen Sie uns wissen, wie es sich hier lebt, was in diesem Ort wirklich zählt und welche Dinge das Leben prägen“, sagt Ludl.

Jeder könne kreativ werden und einen Einblick in das jugendliche Leben in Thierhaupten geben zu können. Dabei könne es sich auch um ein gelungenes Selfie handeln, das den jugendlichen lokalen Lifestyle besonders gut zum Ausdruck bringt oder ein modernes Gedicht, eine Collage oder gar ein Liebesbrief an den Heimatort. Und so funktioniert die Teilnahme:

Texte aller Art können nur in digitaler Form und als unverschlüsselte Word-Dokumente gesendet werden. Auch Bilder können nur in digitaler Form übermittelt werden.

Originale Texte und Bilder können aus versicherungstechnischen Gründen generell nicht entgegengenommen werden.

Einsendeschluss ist der August 2020.

Sämtliche Werke können unter der Mailadresse und der Angabe des eigenen Namens sowie einer Telefonnummer eingeschickt werden an Elanor-L@t-online.de. (AL)

