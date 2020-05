vor 53 Min.

Thierhaupter Gemeinderat stimmt mit 17:0 für Josefine Kreuzer

Plus In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates fallen wichtige Entscheidungen - und nicht alle sind so klar wie die Wahl der Bürgermeister-Stellvertreterin.

Von Laura Gastl

In Thierhaupten gibt es weiterhin zwei Stellvertreter für den Bürgermeister - so hat es der Gemeinderat auf der konstituierenden Sitzung im klösterlichen Herzog-Tassilo-Saal entschieden. Bereits zum zweiten Mal tagte das Gremium dort, um die notwendigen Abstände in Zeiten von Corona einhalten zu können.

Mit einem einstimmigen Ergebnis von 17:0 wählte der Gemeinderat Josefine Kreuzer zur Zweiten Bürgermeisterin. Zuvor war die Freie Wählerin bereits als Dritte Bürgermeisterin im Einsatz gewesen und bringt somit viel Erfahrung mit. Kreuzer freute sich über das eindeutige Votum: „Ich werde mich nach wie vor für die Gemeinde einsetzen und wünsche mir weiterhin eine konstruktive Zusammenarbeit. Die kommende Zeit wird sicher nicht immer einfach sein.“ Der Dritte Bürgermeister kommt aus Neukirchen Bei der Wahl zum Dritten Bürgermeister entschied sich das Gremium für Franz Bissinger: Elf von 17 Stimmen entfielen auf den CSU-Mann, der noch in der vorherigen Legislaturperiode den Unabhängigen Bürgern (UB) angehörte. Auch er bedankte sich für das Vertrauen und versprach: „Ich werde mich nach besten Kräften bemühen, das Amt gut auszuführen.“ Mit Franz Bissinger kommt der Dritte Bürgermeister Thierhauptens nun also aus Neukirchen. Damit knüpfe man an eine frühere Tradition an, nach welcher der größte Ortsteil der Gemeinde einen Stellvertreter stelle, so Rathauschef Toni Brugger, der sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden zeigte. Für den Fall eines längeren Ausfalls des Ersten Bürgermeisters entschied sich das Gremium für Marlies Fasching ( CSU) als weitere Stellvertreterin. In einem weiteren Tagesordnungspunkt wurden die drei Bürgermeister zu Standesbeamten bestellt, die somit Eheschließungen durchführen dürfen. Außerdem galt es in der konstituierenden Sitzung, vier neue Gemeinderäte zu vereidigen. Dazu gehören Marianne Birkner und Wolfgang Wittmann, die gemeinsam eine völlig neue Besetzung für die SPD stellen. Neu bei den Freien Wählern ist Siegfried Wonka, während Martin Gürtner als einziges Mitglied der frisch gegründeten Jungen Freien Wähler (JFW) ins Gremium einzieht. Das Sitzungsgeld bleibt bei 40 Euro Zur Sitzverteilung insgesamt: Die CSU stellt nach wie vor den Bürgermeister und sechs Gemeinderäte, die Freien Wähler sind mit vier und JBU und SPD jeweils mit zwei Räten vertreten. Die UB reduziert sich von zwei auf einen Vertreter (Dieter Tronecker), und auch die Jungen Freien Wähler haben einen Sitz inne. Die Höhe des Sitzungsgeldes soll weiterhin bei 40 Euro liegen, so beschloss es das Gremium. Unter anderem diskutiert wurde auch über den Kultur- und Sozialausschuss. Bisher habe sich dieser nur ein- bis zweimal im Jahr getroffen und sei häufig nicht zum Tragen gekommen, wie Bürgermeister Toni Brugger berichtete. Die Frage sei nun, wie man weiter mit dem Ausschuss vorgehe. Deutlich für den Erhalt des Ausschusses sprach sich Paul Heinrich (FW) aus. Er betonte dabei das Thierhauptener Kloster als Kulturgut und schlug vor, mindestens viermal im Jahr zu tagen. Es folgten weitere Wortmeldungen, die ein Beibehalten des Kultur- und Sozialausschusses mit mehr Themen und Aufgaben forderten. So könne sich Wolfgang Wittmann (SPD) gerade eine stärkere Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und der ARGE gut vorstellen. Letztendlich entschied sich das Gremium dazu, den Kultur- und Sozialausschuss mit beschlussfähiger Funktion auch in den kommenden sechs Jahren weiterzuführen. Das könnte Sie ebenfalls interessieren: Rathaus in Thierhaupten geschlossen

Gutes Miteinander wird weiter gepflegt

Rat streitet über richtigen Standort für Seniorenzentrum

