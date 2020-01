11:55 Uhr

Tiefkühlgemüse fällt von Gabelstapler und trifft Arbeiter im Gesicht

Ein 29-Jähriger arbeitet in Wollbach an einem Hochregal. Plötzlich rutscht die Ladung vom Gabelstapler.

Dieser Unfall hätte schlimm enden können. Ein 29-jähriger Gabelstaplerfahrer wollte am Dienstag gegen 10.20 Uhr in Wollbach eine Palette mit verpacktem Tiefkühlgemüse aus einem Hochregal manövrieren. Plötzlich verrutschte nach Auskunft der Polizei die Ladung.

Die Palette mit dem gefrorenen Gemüse stürzte aus einer Höhe von etwa 1,50 Meter herunter. Im gleichen Moment hielt sich ein 46-jähriger Kommissionierer in unmittelbarer Nähe neben dem Gabelstapler auf. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Lagerarbeiter von einem der Kartons auf der Palette im Gesichtsbereich getroffen. Dabei erlitt er nach bisherigen Erkenntnissen Platzwunden an der Nase und der Stirn. Mit einem Rettungswagen wurde er vorsorglich zur weiteren Behandlung in die Augsburger Uniklinik eingeliefert. Von weiteren Verletzungen oder Knochenbrüchen ist der Polizei aktuell nichts bekannt. (thia)

