vor 58 Min.

Tiere und Hirten ziehen nach Bethlehem

Lebendiger Adventskalender beginnt bei einem Märchenschaukasten

Mit Adventsliedern und Erzählgeschichten gestalten Familien und Gruppen der evangelischen Philippusgemeinde und der katholischen Pfarreiengemeinschaft Am Kobel auch in diesem Jahr wieder den lebendigen Adventskalender. Jeden Abend um 18 Uhr treffen sich Menschen, jeden Tag an einem anderen Ort und abwechselnd in Westheim und Steppach. Ein Treffpunkt dieses Adventskalenders war die neue Kindertagesstätte Philippus in Steppach. Sabrina Kube, Leiterin der Kita, begrüßte die Gäste.

Die Türe des Kamishibai – eines Märchenbilderschaukastens – öffnete sich, und Elternbeirätin Silke Pucknus erzählte die dazugehörende Geschichte. Die schönen Szenenbilder zeigten ein Hirtenpaar auf einer Reise. Die Hirten folgten mit ihrer Schafherde einem Schweifstern. Weitere Tiere gesellten sich dazu. Das Publikum wird aufgefordert, mitzumachen. Und so wurde mit allerlei tierischen Geräuschen die Geschichte begleitet, bis die Reise im Stall in Bethlehem endete. Arletta Wagner begleitete mit ihrer Gitarre die Lieder. Die evangelische Religionspädagogin Aenne Schwarz segnete die Besucher. (sigw)

Themen Folgen