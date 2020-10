17:00 Uhr

Tierische Zaungäste ignorieren die Obergrenze auf den Fußballplätzen

Plus Fußball-Nachlese: In Langweid hoppelt ein Reh über den Platz. Wo es am Wochenende „ausverkauft!“ hieß.

Von Oliver Reiser

Das Coronavirus hat die Fußballer auch am Wochenende wieder ins Stolpern gebracht. Da der Verband in diesen Tagen schon beim leisesten Verdacht auf eine Corona-Infektion Absagen erlaubt, wurden einige Spiele aufgrund von Infektionen und Verdachtsfällen vom Spielplan genommen. Gleich vier von sieben Spielen waren es in der Kreisliga Ost. Dem SV Thierhaupten kam die Absage der Partie gegen die DJK Langenmosen wegen eines bestätigten Corona-Falles angesichts der vielen eigenen angeschlagenen Stammspieler sogar entgegen. „So haben wir mehr Zeit zur Regeneration, auch wenn Nachholspiele unter der Woche in der aktuellen Situation und bei dem schlechter werdenden Wetter auch nicht erstrebenswert sind“, so Abteilungsleiter Richard Mayr.

Im Kreis Augsburg wurden 17 Spiele abgesetzt

Insgesamt wurden im Kreis Augsburg 17 Spiele abgesetzt. Im krassen Gegensatz dazu steht das Statement des Bayerischen Fußball-Verbandes, der am dritten Wochenende hintereinander signifikant sinkende Zahlen bei pandemiebedingten Spielabsagen verzeichnet. 733 Partien oder knapp 8,5 Prozent mussten im Vorfeld aufgrund von nachgewiesenen Corona-Fällen, Quarantänemaßnahmen oder lokalen Spielverboten verlegt werden. „Das sind absolut erfreuliche Zahlen“, sagt BFV-Präsident Dr. Rainer Koch. In der Vorwoche hatte die pandemiebedingte Absagequote noch bei knapp 14 Prozent gelegen. „Wir wissen um die schwierige Zeit, in der wir lernen müssen, bestmöglich mit der Pandemie zu leben. Die Alternative ist in meinen Augen keine, denn das würde das komplette Einstellen des Breitensports bis zu dem Zeitpunkt nach sich ziehen, an dem wir Corona im Griff haben. Wann das ist, weiß heute schließlich niemand“, so Koch.

Anscheinend löst jeder Schnupfen Corona-Panik aus

„Anscheinend löst jeder Schnupfen jetzt Panik aus“ – so wurde es am Wochenende nicht nur einmal formuliert. Zumal sich die Tests in den meisten Fällen als negativ herausstellte. „Alles ganz normale Grippe“, freute sich auch Klaus Assum, der Abteilungsleiter des TSV Gersthofen, für dessen Mannschaft die Signale vor dem Spitzenspiel am kommenden Samstag beim SC Bubesheim jetzt wieder auf grün stehen. Dass das betroffene Trio noch geschwächt sein könnte, ficht Assum nicht an: „Wir sind auf jeder Position doppelt und dreifach besetzt.“

Beim Gipfeltreffen könnte es am Samstag eng werden, da weiterhin eine Begrenzung von 200 Zuschauern gilt. Schon am Wochenende hieß es deshalb auf einigen Sportplätzen „ausverkauft!“ Zum Beispiel in Röfingen, wo der SV Grün-Weiß Baiershofen zum Spitzenspiel der Kreisklasse West 2 antrat. Das wussten auch die Fans der Grün-Weißen, die sich in Scharen aufmachten. Da war die erlaubte Obergrenze schnell erreicht und so mussten sich einige als Zaungäste hinter der Sportanlage zufrieden geben, wie Rainer Wiedemann vernahm. Der Baiershofer Teammanager freute sich über die gute Ausgangslage und sah auch die Tatsache, dass der neue Coach Rainer Junghanns mit Benjamin Seidel (Daumenbruch), Johannes Reitschuster und Mario Schurer drei Stammkicker ersetzen musste, nicht als unbedingt als Schwächung. In der spannungsgeladenen Partie sah es beim Stande von 1:1 nach einer Punkteteilung aus, ehe die Gastgeber mit einer Bogenlampe die drei Zähler ergatterten. „So ein Treffer muss dir erst einmal gelingen“, meinte der GW-Teammanager.

Auch in Wortelstetten wurde es ziemlich voll, als der SV Ehingen/Orlfingen zum Nachbarschaftsderby im Landkreis Dillingen antrat. „Die Gastgeber hatten alles im Griff“, bestätigte sportlicher Leiter Florian Pfitzner dem SVW eine perfekte Einhaltung der Hygieneregeln. Auf dem Platz hatten die Gäste alles im Griff. Mit einem 3:1-Sieg setzten sich die Grenzgänger auf Rang vier der Kreisklasse Nord 2.

Zweimal war der TSV Täfertingen zuletzt in der Rubrik „Flop der Woche“ in unserer Fußball-Nachlese vertreten. Fußball-Boss Günther Stempfle hat seinen Mannen daraufhin eindringlich ins Gewissen geredet, dass dies kein drittes Mal vorkommen sollte. Und die Ansprache zeigte Wirkung: Der Tabellenvorletzte zeigte gegen den TSV Göggingen eine engagierte Leistung, hilet bis zur 73. Minute ein 0:1 und kam dann nochmals zum Ausgleich. Erst in den letzten zehn Minuten schwanden die Kräfte beim Tabellenvorletzten und die Gäste kamen noch zu einem 3:1-Sieg. (mit dirg)

Die Tops & Flops des Spieltages

Spieler des Tages: Dominique Haselmeier

Das muss man auch in der B-Klasse erst einmal schaffen! Zum dritten Mal in Folge drei Treffer – diese stolze Bilanz kann Dominique Haselmeier, der Spielertrainer des SC Altenmünster II aufweisen. Insgesamt gelangen dem 26-Jährigen in dieser Saison schon fünf Dreierpacks, einmal traf er gleich fünffach. So stehen insgesamt 30 Treffer zu Buche. Haselmeier, der in Haunstetten wohnt und erst seit fünf Jahren Fußball spielt, hat beim SV Gablingen angefangen und war ein halbes Jahr beim TSV Zusmarshausen am Ball. Zurzeit besucht er eine Technikerschule. „Mein persönliches Ziel ist es, nächste Saison oben anzugreifen“, tut er kund. „Bis dahin will ich den SCA, bei dem ich mich sehr wohl fühle, unterstützen, wo ich gebraucht werde.“

Beste Torschützen

Mit vier Treffern war Julian Reich vom SC Biberbach II der erfolgreichste Torschütze des Spieltags. Sein Teamkollege Max Wiblishauser traf beim 12:1 gegen die SG Nordendorf/Ellgau dreifach. Einen lupenreinen Hattrick produzierte in der ersten Mannschaft der Biberbacher (A-Klasse Nordwest) Lukas Huber. Dreifach trafen auch Johannes Kügle (TSV Diedorf II) und Dominique Haselmeier vom SC Altenmünster II.

Torreichste Spiele

In den B-Klassen fallen die Tore wie Blätter von den Bäumen. 13 mal hat es beim 12:1 des SC Biberbach II gegen die SG Nordendorf/Ellgau II 13 gekracht. Neun Treffer fielen in der Partie SC Altenmünster II bei Eintracht Landshausen II (8:1) und FC Langweid II - VfL Westendorf II (7:2). Ebenfalls „alle Neune“ gab es in der Kreisklasse Süd, wo der TSV Ustersbach beim FSV Inningen mit 1:8-Klatsche unterlag.

Die meisten Zuschauer

Ausverkauft! Nachdem momentan gemäß den Corona-Hygieneregeln ja nur 200 Zuschauer erlaubt sind, galt dies für die Partie SC Altenmünster – TSV Meitingen. Da wären unter normalen Umständen bestimmt noch ein paar Fans mehr gekommen. Nahe dran war man beim Derby der Kreisklasse Nord 2 zwischen dem SV Wortelstetten und dem SV Ehingen (dort wurden offiziell 180 gemeldet) und beim Spitzenspiel der Kreisklasse West 2 zwischen der SG Röfingen/Mönstetten/Konzenberg und Grün-Weiß Baiershofen (offiziell 150). 147 wohnten dem A-Klassen-Duell SV Wörleschwang – SV Adelsried bei. Über 100 waren es bei den Partien FC Langweid – VfL Westendorf und SV Nordendorf – TSV Herbertshofen.

Pechvogel des Tages

Mit einer verunglückten Kopfball-Rückgabe leitete Stefan Schuster die Niederlage des VfL Westendorf beim FC Langweid ein. Nach dem Eigentor gab es noch die Ampelkarte gegen Jonathan Weber und eine 2:4-Niederlage.

Top des Tages

Bereits vor Corona zählte der SSV Anhausen zu den Überraschungsteams der Kreisliga Augsburg. Nach dem Re-Start gab es nun drei Siege in Folge. Zuletzt ein 2:1 im Spitzenspiel gegen den bisherigen Tabellenzweiten SpVgg Langerringen, dessen Platz man nun eingenommen hat. Damit geht die die Truppe um Spielertrainer Benedikt Schmidt und seinen „Co“ Martin Wenni eindeutig auf Relegationskurs.

Flop des Tages

Ambitionen hegte in der Kreisklasse Süd der TSV Ustersbach. Doch im Verfolgerduell beim FSV Inningen setzte es eine 1:8-Klatsche. „Als ob der Intercity die Staudenbahn überrollt hätte“, beschrieb Co-Spielertrainer Dominik Schubert selbstkritisch den rabenschwarzen Tag. Sein einziger Trost: „Auch der FC Liverpool hat bei Aston Villa eine 2:7-Packung bekommen.“

