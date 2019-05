00:33 Uhr

Tierisches Vergnügen

Großer Aktionstag in Fleinhausen

Zum „tierischen Vergnügen“ lädt der Reit- und Fahrverein Reischenau am 30. Mai nach Fleinhausen auf das Sportplatzgelände. Den Auftakt macht um 11 Uhr eine Pippi-Langstrumpf-Vorführung. Im Anschluss können sich Kinder verkleiden und mit Herrn Nilsson, Kleiner Onkel und Co. fotografieren lassen. Den Voltigiersport zeigt die Gruppe des SG Mauerbach. Schnell, aufregend und tierisch gut geht es weiter mit dem „Jump and Dog“-Wettbewerb, einem Kutschenrennen und vielen weiteren Programmpunkten. Zum Rahmenprogramm gehören Kamelreiten und eine Kutschfahrt mit den belgischen Kaltblütern von Günther Drexel, der auch eine Vorführung im Holzrücken zeigt. Auch Mitglieder des Kleintierzuchtvereins Reischenau stellen sich vor.

Weitere Informationen und den Zeitplan gibt es im Internet unter www.reitverein-reischenau.de. (AL)

