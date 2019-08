vor 24 Min.

Tipps für Pflege zu Hause

Vortrag des VdK in Steppach

Der VdK informiert am Montag, 9. September, in Neusäß zum Thema Pflege alter, kranker und behinderter Menschen im eigenen Zuhause. Der Vortrag findet in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat der Stadt Neusäß im Pfarrsaal St. Raphael in Neusäß-Steppach, in der Kolpingstraße 8a statt.

Dabei sollen Tipps gegeben werden, wie kranke oder behinderte Angehörige im eigenen Zuhause gepflegt werden können. Es geht darum, das Umfeld und die Wohnung an die veränderten Lebensumstände anzupassen. Die Wohnberater des Landkreises wissen, worauf es ankommt, und geben Ideen, die Wohnung sicherer und den Alltag leichter zu machen. Sie unterstützen bei der Planung eines Umbaus und informieren über Zuschussmöglichkeiten. Veranstalter des Nachmittags ist der VdK-Ortsverband Neusäß/Aystetten in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat Neusäß.

Beginn ist um 14.30 Uhr. Referentin ist Sabine Schmeikal vom Landratsamt Augsburg. Die Veranstaltung ist kostenlos. (AL)

