Tipps und Ideen zum Wohnen im Alter

Vortrag über Wohnberatung für Senioren

Der Großteil der Menschen will zu Hause in der vertrauten Umgebung alt werden. Dabei ist es allerdings wichtig, Umfeld und Wohnung an die aktuellen Bedürfnisse anzupassen. Denn immer wieder treten bei vorgerücktem Alter Beeinträchtigungen ein, die das Leben in den eigenen vier Wänden erschweren.

Der Vortrag „Wohnberatung für Senioren“ am Mittwoch, 25. September, gibt Tipps und Ideen, wie die Wohnung sicherer gemacht und der Alltag erleichtert werden kann. Die Veranstaltung findet in der Aula der Grundschule Ustersbach statt und beginnt um 19.30 Uhr.

Die Referentin ist Sabine Schmeikal vom Landratsamt Augsburg. Sie nennt Gefahrenquellen in der Wohnung, weist auf Stolperfallen hin, auf fehlende Haltegriffe und hohe Duscheinstiege im Bad oder schwer überwindbare Treppen.

Gleichzeitig informiert sie darüber, wie schon mit kleinen Anpassungen und Änderungen ein sicheres Umfeld geschaffen wird. Zur Sprache kommen werden auch Zuschussmöglichkeiten für diese Maßnahmen.

Organisiert hat diesen Vortrag „Wohnberatung für Senioren“ der Ustersbacher Arbeitskreis 60 plus. (rusi)

