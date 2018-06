vor 32 Min.

Toben im Garten am Festtag

Villa Kunterbunt in Lettenbach öffnete vor 25 Jahren

25 Jahre Kinderbetreuung wurden jetzt mit einem Tag der offenen Tür im Kindergarten Villa Kunterbunt im Diedorfer Ortsteil Lettenbach gefeiert. Die Kita-Kinder und ihre Eltern genossen einen ganzen Tag lang mit zahlreichen Überraschungen. Der Programmzettel war lang, und so konnten sich die Gäste ganz nach Lust und Laune die für sie interessanten Angebote, die über den ganzen Tag verteilt waren, aussuchen. Vom Tischtheater und Kinderschminken über Experimente mit Licht und Wasser – Letzteres war an diesem heißen Tag äußerst beliebt – bis hin zu einem lustigen Auftritt von Clown Lissi, Kasperltheater und einer Tombola blieben bei Kindern und Eltern keine Wünsche offen. Ausgiebig nahmen die Kleinen alle Möglichkeiten wahr, tobten aber genauso gerne zusammen einfach nur durch den großen Garten und auf dem Trampolin. Nach all den vielen Erlebnissen und wildem Toben stand für die Familien in der gesperrten Lettenbachstraße ein kleines Zelt für eine ausgiebige Pause bei Herzhaftem oder Kaffee und Kuchen zur Verfügung. Für das Personal wurde es an diesem Tag spannend, denn es galt, ehemalige Schützlinge wiederzuerkennen. „Ein Wiedersehen mit ihnen ist echt interessant“, freute sich Kita-Leiterin Susanne Reitzner-Mengele. Höhe- und Schlusspunkt des Fests war ein Luftballonstart. (jkw)

Themen Folgen