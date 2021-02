vor 38 Min.

Tod eines 22-Jährigen im Wald bei Leitershofen gibt Rätsel auf

Plus Spaziergänger finden einen jungen Vater bei Leitershofen leblos am Wegesrand. Seitdem wuchern im Dorf die Spekulationen. Was bislang zu dem Fall bekannt ist.

Von Philipp Kinne

Ein Holzkreuz, Rosen, Fotos und etliche Grablichter stehen am Wegesrand. Vor rund drei Wochen starb dort, mitten im Wald bei Leitershofen, ein junger Mann. Spaziergänger fanden ihn am Morgen des 23. Januar. Es herrschten Temperaturen um den Gefrierpunkt. Am Montag wurde der 22-Jährige im engsten Familien- und Freundeskreis beerdigt. In Leitershofen sorgt der tragische Tod des jungen Vaters für Aufsehen. Eine Menge Gerüchte kursieren, viele Fragen sind bislang offen.

Fest steht: Gegen 8 Uhr morgens fanden Spaziergänger den 22-Jährigen leblos am Wegesrand auf. An der Stelle im Wald kreuzen sich verschiedene Waldwege. Autos dürfen dort nicht fahren. Die Spaziergänger verständigten die Polizei. Woran der Mann gestorben ist, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei könne ausschließen, dass der Mann durch Drittverschulden ums Leben kam. "Woran der junge Mann letztlich verstorben ist, wird derzeit noch versucht zu klären", sagt Polizeihauptkommissar Siegfried Hartmann. Unter anderem wurde ein rechtsmedizinisches Gutachten angefordert, dessen Ergebnis allerdings noch nicht vorliegt. Damit soll auch geklärt werden, ob der 22-Jährige Alkohol oder Drogen konsumiert hat. Die Auswertung werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Toter im Wald: Todesursache ist laut Polizei noch nicht geklärt

Geklärt wird zur Zeit auch die Frage, ob sich die beiden anderen Männer, die mit dem Opfer im Wald waren, möglicherweise wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar gemacht haben. Man gehe derzeit aber nicht davon aus, so die Polizei. Dennoch ermittelt die Staatsanwaltschaft. Zum jetzigen Zeitpunkt müsse man das angesprochene Gutachten abwarten.

Nach Informationen unserer Redaktion löste der Notruf der Spaziergänger am Morgen einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften aus. Es ist offenbar noch versucht worden, das Opfer vor Ort wieder zu beleben. Doch der Versuch scheiterte. Wie aus dem Bekanntenkreis des jungen Mannes berichtet wird, sei der 22-Jährige zu leicht bekleidet gewesen. Immer wieder habe es in der Nacht geregnet, dazu kamen frostige Temperaturen. Eine Wetterdatenbank weist für diese Nacht im Raum Augsburg Niederschläge und Temperaturen um den Gefrierpunkt aus.

Wald bei Leitershofen war offenbar beliebter Treffpunkt

Der Wald zwischen Leitershofen und Wellenburg war offenbar ein beliebter Treffpunkt des Opfers und seiner Freunde. Einer von ihnen erzählt, dass sie sich regelmäßig dort getroffen haben. Dabei sei auch Alkohol getrunken worden. Zu ausschweifenden Partys sei es aber nicht gekommen, auch Drogen spielten in dem Freundeskreis keine Rolle. Erlaubt war das Treffen zu diesem Zeitpunkt wegen der Corona-Ausgangssperre nicht. Doch weil der Treffpunkt im Wald liegt, war dort mit Polizei an diesem Abend wohl nicht zu rechnen.

Im Wald bei Leitershofen ist ein 22-Jähriger gestorben. Spaziergänger fanden den jungen Mann leblos auf. Bild: Marcus Merk

Der Freund, der an diesem Abend wegen des schlechten Wetters lieber zu Hause blieb, erzählt, dass sich die anderen an einem Freitag gegen Mitternacht zu Fuß auf den Weg in den Wald gemacht hätten. Dort habe man sich unterhalten und zusammen getrunken. Während die beiden anderen spätnachts wieder nach Hause wollten, habe der 22-Jährige noch bleiben wollen. Später habe der 22-Jährige vermutlich im stockfinsteren Wald die Orientierung verloren, erzählt der Freund. Er beschreibt den toten 22-Jährigen als guten Menschen mit großen Plänen. Erst vor sechs Wochen sei er Vater geworden. Dass der junge Mann plötzlich auf tragische Art und Weise aus dem Leben trat, treffe Freunde und Familie sehr.

Polizei geht nicht von Gewaltverbrechen aus

Bestätigt wird von der Polizei, dass das Opfer zuvor mit zwei anderen Männern im Wald war. Welche Rolle Alkohol oder Drogen dabei spielten, ist noch unklar. Man ermittle derzeit in alle Richtungen. Weil nicht davon ausgegangen wird, dass ein Dritter am Tod des Mannes beteiligt war, wurde im Polizeibericht zunächst nicht über den verstorbenen 22-Jährigen berichtet.

Immer wieder kam es in den vergangenen Wochen vor, dass sich junge Leute wegen der Ausgangssperre an ungewöhnlichen Plätzen trafen. Zuletzt lief eine illegale Party auf dem Weldenbahnradweg bei Adelsried aus dem Ruder. Eine Teenagerin musste mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Das Rote Kreuz warnt regelmäßig vor Alkoholkonsum in Verbindung mit eisigen Temperaturen. Schließlich werden die Sinne im Rausch stark eingeschränkt und es kann schnell zu einer Unterkühlung kommen.

