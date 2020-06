vor 42 Min.

Todesfälle in Nordendorf: Wie erkennen Eltern, dass ihre Kinder Drogen nehmen?

Plus In Nordendorf sterben zwei Jugendliche nach dem Konsum von Rauschgift. Die Anzeichen für eine Suchtgefahr sind nicht leicht zu erkennen. Was Experten der Polizei sagen.

Von Matthias Schalla

Der tragische Tod der beiden Jugendlichen in Nordendorf bewegt die Menschen nach wie vor. Wie berichtet hatten die Eltern eines 16-Jährigen am Morgen ihren Sohn und dessen Freund tot in ihrem Haus aufgefunden. Doch zwischen all der Trauer kommt auch immer mehr Wut auf. Wie konnte der mutmaßliche Dealer die Drogen an zwei junge Schüler verkaufen? Hätte der Tod vielleicht sogar verhindert werden können? Wir haben bei den Experten der Kriminalpolizei Augsburg nachgefragt, mit welchen Tricks die Dealer arbeiten und welche Anzeichen auf einen Drogenkonsum hinweisen können.

Konsum vom Rauschgift: Was sind "drogentypische Auffälligkeiten"?

In den Presseberichten der Polizei heißt es immer wieder, dass bei Kontrollen „drogentypische Auffälligkeiten“ festgestellt wurden. Erste Hinweise, dass Personen Rauschgift konsumiert haben könnten, liefert die Pupillenreaktion. Hierzu wird mit einer ärztlichen Pupillenleuchte in die Augen geleuchtet. „Ein Merkmal hängt mit der außergewöhnlichen Weitung oder Verengung der Pupillen zusammen“, sagt Polizeisprecher Michael Jakob.

Zudem könne der Reflex zeitlich stark verzögert oder pulsierend sein. Allerdings seien diese Auffälligkeiten lediglich ein Indiz auf einen etwaigen Drogenkonsum, da diese Symptome auch andere Ursachen haben können, wie Medikamente oder Übermüdung.

Fall Nordendorf: Wie kommt der Kontakt zwischen Käufern und Dealern zustande?

Erhärtet sich jedoch der Verdacht auf Drogenkonsum, liefert ein Teststreifen weitere Erkenntnisse. Diese Drogenschnelltests geben über den Urin schnell Aufklärung, welche Art von Drogen konsumiert wurden. Die Teststreifen sind frei verkäuflich und werden unter anderem auch über Online-Händler angeboten. Binnen kürzester Zeit kann so der Konsum von unter anderem Cannabis, Kokain oder Amphetamin nachgewiesen werden.

Doch wie kommt überhaupt der Kontakt zwischen Dealern und Käufern zustande? Gibt es Dealer, die aktiv – beispielsweise etwa auf dem Pausenhof oder vor der Schule – auf potenzielle Käufer zugehen oder läuft so etwas eher über Mundpropaganda und soziale Netzwerke? „Es ist tatsächlich so, dass grundsätzlich alle diese Möglichkeiten in Frage kommen“, sagen die Experten der Kripo. Allerdings gehe die Initiative nach den Erfahrungen der Polizei „leider meist von den potenziellen Kunden aus, die ein gezieltes Interesse am Kauf entsprechender Drogen haben“.

Das Einkaufsverhalten auch bei Drogen hat sich geändert

Vor einiger Zeit fand der Handel mit Drogen überwiegend in einschlägig bekannten Treffs der Szene statt. In vielen Städten handelte es sich dabei oft um die nähere Umgebung eines Bahnhofs oder in szenetypischen Kneipen. In Augsburg beispielsweise war lange Zeit der Königsplatz mit dem Manzu-Brunnen ein bekannter Treff. Razzien hat es vor allem in den 1990er-Jahren auch immer wieder in der Kneipe Brez‘n gegeben. Heute habe sich laut Kriminalpolizei das Einkaufsverhalten allerdings geändert.

Zwar gebe es nach wie vor den persönlichen Kontakt, doch die digitale Welt des eCommerce habe aufgrund der Anonymisierung die Hürde zum Erwerb deutlich herabgesetzt. Ob die Kinder Gefahr laufen, mit Drogen in Berührung zu kommen, sei für die Eltern jedoch nicht so einfach zu erkennen.

„Eindeutige Symptome für eine Suchtgefährdung gibt es nicht“, sagen die Experten. Im Internet hat die polizeiliche Beratungsstelle daher eine ausführliche Info-Broschüre zusammengestellt, die unter anderem auch Anzeichen auflistet, die das Umfeld besonders aufmerksam machen sollten.

Drogen: Auf welche Anzeichen Angehörige achten sollten

Signale für eine mögliche Suchtgefährdung, aber auch für andere problematische Entwicklungen, können sein:

Passivität und Unselbstständigkeit.

Mangelndes Selbstvertrauen.

Fehlende Bereitschaft, Konflikte durchzustehen.

Geringe Fähigkeit, Probleme zu bewältigen.

Überzogene Leistungsanforderungen an sich selbst.

Schwierigkeiten, Kontakt zu finden.

Diesen Anzeichen sollten Angehörige – vor allem, wenn sie gehäuft und über längere Zeit auftreten – auf den Grund gehen. Eltern können sich zunächst mit anderen Bezugspersonen, mit Lehrern, Erziehern oder Freizeitbetreuern beraten.

Die Info-Broschüre der Polizei finden Sie hier.

