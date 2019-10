vor 56 Min.

Tödlicher Betriebsunfall: Arbeiter wird von Eisenteil erschlagen

Ein schrecklicher Unfall hat sich am Montag in einem Betrieb in Langweid-Foret ereignet.

Ein 53-Jähriger will am Montag in Langweid-Foret eine Seitenwand aufrichten. Als er vom Gabelstapler steigt, passiert der schreckliche Unfall.

Ein schrecklicher Unfall hat sich am Montag in einem Betrieb in Langweid-Foret ereignet: Ein 53-jähriger Mann wurde von einem Stahlteil erschlagen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Wie die Kriminalpolizei Augsburg mitteilte, ist der Unfall bei Arbeiten an einer Halle gegen 10.30 Uhr passiert. Der Arbeiter wollte zusammen mit drei Mitarbeitern einer Spedition eine Seitenwand aufrichten. Er transportierte den Eisenträger mit dem Gabelstapler. Doch als er aus dem Fahrzeug ausstieg, verrutschte das Eisenteil und fiel direkt auf den 53-Jährigen.

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Der Mann sei trotz Reanimierungsversuchen noch vor Ort gestorben, sagt der Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben, Michael Jakob. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls übernommen. Noch sei unklar, ob jemand ein Vorwurf zu machen sei oder nicht, so Jakob. (kar)

