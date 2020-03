08:28 Uhr

Tödlicher Unfall: Frau kommt bei Zusamzell von der Straße ab

Bei einem Unfall in der Nähe von Zusamzell ist am frühen Dienstagmorgen eine Autofahrerin tödlich verunglückt.

Eine Autofahrerin gerät auf dem Heimweg in den Landkreis Dillingen auf der regennassen Straße ins Schleudern. Nach 20 Metern prallt sie gegen einen Baum.

Von Matthias Schalla

Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es am frühen Dienstagmorgen bei Zusamzell gekommen. Eine 20-Jährige war laut Polizei gegen 4.20 Uhr von Welden aus kommend auf dem Heimweg in den Landkreis Dillingen unterwegs. Etwa 400 Meter vor Zusamzell geriet die junge Frau in ihrem Fiat Punto in einer lang gezogenen Rechtskurve ohne Fremdbeteiligung ins Schleudern.

Der Wagen driftete über die linke Fahrzeugseite in den Graben und prallte dort nach etwa 20 Meter frontal gegen einen Baum. Durch die Wucht der Kollision wickelte sich der Fiat regelrecht um den Baum. Unfallzeugen gibt es zwar nicht, die Polizei geht aber davon aus, dass die Frau aufgrund des starken Regens die Kontrolle über ihr Auto verloren hat.

Noch an der Unfallstelle den schwersten Verletzungen erlegen

Vor Ort konnte die Notärztin nur noch den Tod der 20-Jährigen feststellen. Sie dürfte laut Polizei sofort ihren schwersten Verletzungen erlegen sein. Erst später hinzugekommene Verkehrsteilnehmer hatten den Unfall bemerkt. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von 3000 Euro. Die Feuerwehren Altenmünster und Zusamzell waren mit 30 Kräften zur Straßensperrung und Fahrbahnreinigung im Einsatz. An der Bergung war die Feuerwehr Altenmünster zudem mit hydraulischem Rettungsgerät beteiligt. Die Staatsstraße war zwischen 5.23 Uhr und 8.26 Uhr komplett gesperrt.

