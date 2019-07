vor 48 Min.

Tolle Stimmung unter freiem Himmel

Besucher schätzen die gute Musik, die Geselligkeit und die Familienfreundlichkeit. Losamol aus dem Allgäu heizt ein, The Seer aus Augsburg hat ein Heimspiel

Von Siegfried P. Rupprecht

Beim „Bier.Sommer.Festival“ der Brauerei Ustersbach setzten Brauerei-Chefin Stephanie Schmid und Festivalorganisator Josef Geh wieder darauf, den Besuchern vor der Bühne, unter den großen gelben Schirmen und auf den bereitgestellten Liegestühlen tolle Musik von spielfreudigen Bands zu präsentieren – und zwar bei freiem Eintritt. Dazu brutzelten zu brauereieigenen Bier- und Erfrischungsspezialitäten Steaks, Steckerlfisch und Flammkuchen. Dieses Konzept wurde auch heuer wieder serviert. Mit viel Erfolg.

Gleich zum Auftakt hatten sich viele Musik liebende und tanzwütige Besucher vor der Bühne versammelt. Grund war die Band Losamol, die heuer den Einheizerpart übernahm. Die elfköpfige Truppe um Sänger und Bandchef Martin Folgmann sowie Bassist Daniel „Batman“ Merk sorgte mit ihrem Mix aus Allgäuer Mundart und Reggae für frischen Wind. Hinzu kam eine mitreißende Bühnenshow, die zum Tanzen und Mitklatschen animierte. Die Formation verband ihre treibenden Eigenkompositionen mit Botschaften. So prangerten sie den Hass gegen Migranten an und appellierten an mehr Miteinander.

Ein Heimspiel dagegen hatte The Seer. Die legendäre Augsburger Live-Band mit Kultstatus stammte nach Angaben von Sänger Shook „zu dreiviertel aus der Region“. Als sie die ersten Songs aus ihrem neuen Album „Messages From The Black Lab“ anstimmten, war der Platz vor der Bühne im Nu gefüllt. Vielleicht lag es auch daran, dass die Mannen um Shook und Jo Corda heuer in Ustersbach ihr einziges Konzert im Augsburger Raum gaben. Spätestens bei „Take A Walk With Me“ aus ihrem 1995er Debütalbum „Across The Border“ gab es bei den auffällig textsicheren Fans kein Halten mehr. So auch bei Björn Rahlf. Der Dachauer begleitet die Band als Zuhörer seit rund 25 Jahren auf Festivals: „Mich begeistert ihre Mischung aus Rock- und Folkelementen und ihre jahrzehntelange Bodenständigkeit.“ Das sei in der Szene schon etwas Besonderes.

Ganz anders dagegen Queen May Rock. Die fünf Profimusiker gelten als eine der besten Queen-Tribute-Bands. Und das stellten sie mit Klassikern wie „We Will Rock You“, „We Are The Champions“, „Radio Gaga“ und „Bohemian Rhapsody“ trefflich unter Beweis. Hier pulste zu vorgerückter Stunde eine dynamische Show voller unbändiger Energie. Längst war das Festivalgelände in stimmungsvolles Kerzen- und Laternenlicht getaucht und gegenüber der Bühne prangte die Brauerei in buntem Licht.

Musikalisch vielseitig auch der zweite Tag, wenn auch anfangs mit deutlich weniger Besuchern. Spank servierte dem Publikum einen Cocktail aus Funk, Blues, Rock und Reggae, der von Eric Clapton, den Commodores oder Mother’s Finest inspiriert war. Wie Losamol gastierte auch Kapelle Petra zum zweiten Mal auf dem Festival. Die in Hemd und Krawatte im biederen Retro-Look gekleideten Musiker boten deutschsprachigen Indie-Rock mit oft melancholischen Texten rund um das Alltagsleben und melodische Songs. Zum Finale kredenzte die Combo Roots IQ um Frontmann Sam Aigbobo Nobas karibische Gefühle unter freiem Himmel. Der Leadsänger und seine Mitstreiter lieferten Musik, die in Bauch und Beine ging, mit fetten Grooves und rockigen Gitarrenriffs. Ein leidenschaftlicher Auftritt, der die Wärme und Energie des Reggaes in die Herzen der Zuhörer transportierte.

Das „Bier.Sommer.Festival“ fand heuer zum neunten Mal statt. Auch diesmal strahlte es das Herzblut und den Enthusiasmus der Organisatoren aus. Ein Gesamtkonzept, das bei den Gästen ankam. „Hier herrscht Gemütlichkeit und ein tolles Miteinander“, urteilte Roland Walter aus Dinkelscherben. Der Neusässer Achim Heinle hob die mitreißende Musik hervor, bei der schon mal die Post abgehe. Kein Wunder, dass das Festival viele treue Anhänger hat. Eine Besucherin aus Wertingen bezeichnete sich gar als „Wiederholungstäterin“. Sie habe alle Veranstaltungen besucht. „In besonderer Erinnerung ist mir die Neue-Deutsche-Welle-Gruppe Extrabreit geblieben“, erinnert sie sich. Premiere beim Festival feierte Simone Frank aus Margertshausen. Sie führte die gute Stimmung und Geselligkeit ins Feld. Ein anderer Besucher verwies auf den kostenlosen Eintritt. Das Festival sei für ihn ein Magnet in der Region und einmalig für einen kleinen Ort.

Themen Folgen