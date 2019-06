vor 21 Min.

Tonnenschwere Tunnel gleiten an ihren Platz

In der Nacht wurde der neue Fußgängertunnel am Gersthofer Bahnhof eingeschoben, am gestrigen Freitagmorgen war er an seinem Platz. Nun wird er in den Bahndamm eingebaut.

Die Bauarbeiten an drei Bahnbrücken in Gersthofen, Langweid und Meitingen gehen zügig voran. Am Montagmorgen sollen die Züge zwischen Augsburg und Donauwörth wieder fahren

Von Gerald Lindner

Sie sind Projekte für Generationen – die drei Tunnel, die derzeit in Gersthofen, Meitingen und Langweid unter der Bahnlinie Augsburg–Donauwörth eingeschoben werden. Bis Montagfrüh um 4 Uhr ist die Bahnlinie gesperrt. Die Arbeiten liefen zum Teil schneller als vorhergesehen.

In Gersthofen ist die neue Unterführung, welche die Fußgänger auf kurzem Weg auf die jeweils andere Seite des Bahndamms gelangen lässt, ein zentraler Bestandteil der Neugestaltung des einst als „gammeligster Bahnhof“ Bayerns bezeichneten Geländes. Insgesamt zehn Millionen Euro wendet die Stadt für die Erneuerung des gesamten Areals auf – der Tunnel verschlingt davon rund vier Millionen Euro. Für den Rest werden ein verwildertes Wäldchen, in dem geschützte Tiere leben, aufgewertet, und auch die Bahnhofstraße wird im Bereich der bisherigen Kreuzung Hery-Park/Beethovenstraße verlegt und mit einem Kreisverkehr versehen. Damit soll ein flüssigerer Verkehr erreicht werden, denn durch die heute dort vorhandene Ampel gibt’s täglich Dauerstaus in diesem Bereich.

Auch an neueste Mobilitätsanforderungen wurde gedacht – Elektrotanksäulen für Auto und Fahrrad werden bereitgestellt. „Kiss-and-Ride“-Zonen auf beiden Seiten des Bahnhofs und ein kleines Parkgelände im jetzigen Bahnhofswäldchen sorgen außerdem für zusätzlichen Komfort.

Bushaltestellen werden städteplanerisch neu positioniert, über Rampen und Aufzüge geht es dann barrierefrei zum Gleis.

Bis zum Montag wird nun die Lücke, die für den Tunneleinschub in den Bahndamm gegraben wurde, aufgefüllt und die Stützmauern werden gebaut. Schotter und Schwellen sowie Gleise werden wieder montiert und die Bahnsteige wiederhergestellt, nachdem dort noch die für den Bahnbetrieb erforderlichen Sicherheits- und Steuerungskabel eingebaut wurden.

Auf jeder Seite des Gleiskörpers wird ein Aufzug errichtet, mit dessen Hilfe die Bahnkunden barrierefrei zum Bahnsteig beziehungsweise von dort in den Tunnel gelangen. Die Bahnsteige werden bis circa April 2021 barrierefrei umgebaut. Die restlichen Außenanlagen sollen nach Angaben von Stefan von Rechenberg von der Gersthofer Bauverwaltung dann 2021 fertig werden.

Die neue Bahnunterführung wurde am gestrigen Freitagnachmittag eingeschoben. Das Bauwerk ist knapp 32 Meter lang und steht nicht dort, wo sich bislang Ab- und Aufgang befinden, sondern weiter südlich, in Richtung Café Contur. Mit der Unterführung und den Rampen wird eine Ost-West-Verbindung unter den Gleisen des Bahnhofes geschaffen. Die neue Unterführung kann sowohl von Fußgängern, Rollstuhlfahrern als auch Radlern genutzt werden und soll auch gleichzeitig die Meitinger Ortsteile Erlingen und Langenreichen besser anbinden. Die Röhre ist aber auch die Voraussetzung dafür, dass der Bahnhof barrierefrei werden kann.

Hier wird mit einem ähnlichen Ablauf wie in Gersthofen und Meitingen, aber durch die DB Netz AG, während der Sperrpause bis zum Montagmorgen die neue Eisenbahnbrücke über die Schmuttertalstraße eingeschoben.

