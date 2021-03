vor 7 Min.

Tote Jugendliche in Nordendorf: Dealer gesteht und macht eine Therapie

Überraschende Wende im Drogenprozess: Der Angeklagte, der im vergangenen Sommer an zwei Jugendliche in Nordendorf Drogen verkauft haben soll, hat am Mittwoch gestanden.

Von Matthias Schalla

Überraschende Wende im Drogenprozess: Der Angeklagte, der im vergangenen Sommer an zwei Jugendliche in Nordendorf Drogen verkauft haben soll, hat am Mittwoch gestanden. Vorausgegangen war eine sogenannte Verfahrensverständigung. Diese beinhaltet, dass der 34-Jährige schon in Kürze die Haftanstalt verlassen darf und stattdessen eine zweijährige Therapie machen wird. Bedingung war, dass er im Wesentlichen die Anklagepunkte einräumt. Das Urteil lautete daher auf unerlaubten Handel in nicht geringen Mengen sowie Besitz und Abgabe von Drogen an Personen unter 18 Jahren. Verantwortlich für den Tod der beiden Jugendlichen, die wie berichtet an einer Überdosis starben, sei der Angeklagte jedoch nicht.

"Es trifft sie allenfalls eine mittelbare Schuld", sagt Vorsitzender Richter Christian Grimmeisen in seiner Urteilsbegründung. Schließlich bestehe bei jedem Konsum von Drogen eine "eigenverantwortliche Selbstgefährdung". Somit könne der Angeklagte rein juristisch nicht wegen Totschlags oder Mords verurteilt werden, sondern nur für den Handel mit Betäubungsmitteln zur Verantwortung gezogen werden. Und dafür hatten sich am Mittwoch bei den Zeugenaussagen aus dem Umfeld der beiden Jugendlichen die Hinweise immer mehr verdichtet. Die Aussagen zeigten jedoch noch etwas Anderes - in Nordendorf scheint es ein massives Drogenproblem zu geben.

Die Drogen in Nordendorf wurden stets "beim Kollegen" gekauft

Ausführlich schilderte ein 17-Jähriger den letzten Tag im Leben der beiden Jugendlichen. An jenem Sommertag habe man sich zuvor an einem Baggersee getroffen, Fußball gespielt, Musik gehört und gechillt. Nachmittags sei der 16-Jährige dann aufgebrochen, um sich bei seinem Kollegen im Nachbardorf etwas zu besorgen. Es sei ein offenes Geheimnis gewesen, dass dieser gewisse "Kollege", von dem bei den Zeugenaussagen immer wieder die Rede war, den Verstorbenen mit Drogen versorgt hat. Dieser wiederum hat damit seiner Clique versorgt. So sei es gang und gäbe gewesen, gemeinsam Cannabis zu rauchen oder auch mal Amphetamine zu konsumieren.

Drogen spielten demnach in dem Freundeskreis eine alltägliche Rolle. Wer etwas hatte, gab einen aus und lud seine Kumpels ein. Diese revanchierten sich dafür mit eine Runde Bier oder kauften bei dem Verstorbenen zu einem Freundschaftspreis kleine Mengen "Gras" für einen Joint. Zur Abwicklung der Geschäfte oder für Verabredungen hatten sie eine eigene WhatsApp-Gruppe gegründet, die "Nasenbärchen". Die Verkäufe liefen dann entweder in der Wohnung oder im Bereich des Nordendorfer Bahnhofs ab.

Mittlerweile gibt es eine neue Quelle für Drogen

Ob den Tod der beiden Jugendlichen nicht etwas bei ihm bewirkt habe, wollte Richter Grimmeisen wissen. "Ja schon", sagte er. Sein Konsum habe sich seitdem verringert. Und wo er jetzt die Drogen kaufe, hakte Grimmeisen nach. Ein wenig druckste der 17-Jährige herum, um sich nicht selbst zu belasten. Schließlich aber räumt er ein, dass es "eine neue Quelle" gebe. Es soll erneut ein Erwachsener sein, der das jugendliche Alter seines Kunden genau kenne.

Eine ehemalige Mitschülerin hatte bereits ein halbes Jahr vor dem Tod der Jugendlichen den Kontakt abgebrochen. Der Ältere der beiden hätte sich schon lange nicht mehr unter Kontrolle gehabt, sagte sie im Zeugenstand. Am Abend vor seinem Tod habe sie ihn von seiner Einkaufstour zurückkommen sehen. "Er war käseweiß, hatte dunkle Ringe und war total abgemagert." Ähnliches sagte eine 22-Jährige aus, die nach dem Tod selbst für kurze Zeit ins Visier der Fahnder geraten war. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung wurden ebenfalls Drogenutensilien gefunden. Dies seien jedoch Übrigbleibsel aus der Vergangenheit, sagte sie. Schon seit Längerem hätte sie nichts mehr mit Drogen zu tun.

Angeklagter legt die "Karten auf den Tisch"

Übereinstimmend sagten die Zeugen aus, dass es sich bei der ominösen Drogenquelle aus dem Nachbardorf um den "Kollegen" des verstorbenen 16-Jährigen gehandelt hatte. Dies hätte er immer auf die Frage geantwortet, wenn man ihm nach seinem Dealer gefragt hätte. Da beide eine Zeit lang im gleichen Betrieb gearbeitet hatten, forderte Richter Grimmeisen mit Blick auf die deutliche Indizienkette schließlich den Angeklagten auf, die "Karten auf den Tisch zu legen". Er stellte dem 34-Jährigen im Falle eines Geständnisses in Aussicht, "direkt auf Therapie zu gehen". Auch eine Überstellung in seine Heimat bei Freiburg, um näher bei seinen Angehörigen zu sein, "dürfte kein Problem sein". Dies gab letztlich den Ausschlag.

Vier Jahre und sechs Monate lautete schließlich das Urteil für den 34-Jährigen. Da dieser selbst ein massives Drogenproblem habe, kommt der Paragraf 64 des Strafgesetzbuches zur Anwendung. Dies bedeutet, dass nur die halbe Strafe, also zwei Jahre und drei Monate, verbüßt werden müsse. Und den größten Teil davon wird er in einer Therapieeinrichtung verbringen.

