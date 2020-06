13:53 Uhr

Tote Jugendliche in Nordendorf: Haftbefehl gegen mutmaßlichen Drogendealer

In Nordendorf sind am Wochenende ein 15-Jähriger und ein 16-Jähriger gestorben.

In Nordendorf sind zwei Jugendliche am Wochenende gestorben, Ursache ist wohl Drogenkonsum. Nun wurde der Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Dealer erlassen.

Wenige Tage nach dem Tod zweier Jugendlicher in Nordendorf hat die Staatsanwaltschaft Augsburg einen Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen Drogendealer beantragt. Er soll den 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen die Drogen verkauft haben, an denen sie offenbar gestorben sind.

Tote Jugendliche in Nordendorf: Mutmaßlicher Dealer geschnappt

Nach Informationen unserer Redaktion wurde der Haftbefehl gegen den 33-jährigen Mann nun erlassen. Mittlerweile hat auch die Polizei bekanntgegeben, dass der Mann am Dienstag an seinem Wohnsitz im nördlichen Landkreis Augsburg festgenommen wurde und nun in Untersuchungshaft sitzt. Ihm wird die gewerbsmäßige unerlaubte Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige und das Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen.

Der 33-Jährige Beschuldigte befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. „Weitere Angaben können zum derzeitigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden“, sagt Polizeisprecher Siegfried Hartmann.

