26.05.2020

Toter Radfahrer in Ehingen: Ergebnisse der Obduktion liegen vor

Der am Vatertag bei Ehingen tödlich verunglückte Radfahrer ist nicht Opfer einer Straftat geworden. Das ergab die Obduktion des Toten am Montag.

Die Ergebnisse der Obduktion des bei Ehingen verunglückten Radfahrers liegen vor. Der Mann war nach einem Ausflug am Vatertag ums Leben gekommen.

Von Sören Becker

Der am Vatertag bei Ehingen verunglückte Fahrradfahrer ist wohl nicht Opfer einer Straftat geworden. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Augsburg auf Anfrage mit. „Es gibt keine Hinweise auf strafrechtlich relevantes Verhalten“, heißt es aus der Behörde. Auf eine Dritteinwirkung jeglicher Art, gebe es keinen Hinweis. Zur eigentlichen Todesursache wurden keine Angaben gemacht.

Radfahrer in Ehingen verunglückt: Kein Hinweise auf Straftat

Der 51-Jährige war auf dem Nachhauseweg von Freunden in Ehingen unterwegs in Richtung Nordendorf. Auf der Verbindungsstraße zwischen den Orten stürzte er in den Ortlfinger Bach. Stunden später fanden seine Frau und sein Sohn den leblosen Mann. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die Staatsanwaltschaft hatte routinemäßig eine Untersuchung des Sachverhalts angeordnet. Die Obduktion fand am Montag statt.

Lesen Sie auch: Mehrere Radunfälle im Augsburger Land: Woran das liegen könnte

Themen folgen