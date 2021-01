vor 32 Min.

Toter nach Brand in Willmatshofen: Zigarette war wohl die Ursache

Ein 58-Jähriger kam in der Nacht zum Sonntag bei einem Wohnungsbrand in Willmatshofen ums Leben. Von außen war der Brand offenbar kaum wahrnehmbar.

Von Philipp Kinne

Die Polizei geht davon aus, dass ein Unfall zu dem folgenschweren Brand im Fischacher Ortsteil Willmatshofen geführt hat. Ein 58-Jähriger kam infolge dessen in der Nacht zum Sonntag ums Leben. Mutmaßlich dürfte eine brennende Zigarette zum Wohnungsbrand geführt haben, berichtet die Polizei.

Niemand hatte den Brand in einem Mehrfamilienhaus in Willmatshofen in der Nacht zum Sonntag bemerkt. Erst am Morgen danach, gegen 9.30 Uhr, bemerkte ein Nachbar, dass die Fenster der Wohnung des 58-Jährigen verrußt und beschädigt waren. Außerdem war der Strom im ganzen Haus weg, erzählt der Nachbar im Gespräch mit unserer Redaktion. Er rief die Polizei. Die ebenfalls herbeigerufene Feuerwehr fand den einzigen Bewohner tot in seiner Wohnung auf. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Von außen ist am Unglücksort in Willmatshofen kaum etwas zu erkennen. Bild: Marcus Merk

Höhe des Schadens durch Brand in Willmatshofen weiter unklar

Mittlerweile gehen die Beamten davon aus, dass weder Fremdverschulden noch Vorsatz zum Wohnungsbrand führten. Vielmehr deuten die Spuren darauf hin, dass der Bewohner mit einer brennenden Zigaretten eingeschlafen sei. Mutmaßlich starb er an einer Rauchvergiftung. Zur Schadenhöhe kann die Polizei noch keine Angaben machen.

