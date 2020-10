Tourismus: Im Augsburger Land entstehen immer mehr Hotelzimmer

Das GVZ soll die Güterdrehscheibe für Schwaben sein. Unter anderem sollen Container zukünftig am besten mit dem Zug bis nach Augsburg kommen und dort auf Lkw umgeladen werden. Auch in umgekehrter Richtung soll es so funktionieren. Als Verlagerungspotenzial von der Straße auf die Schiene werden mehr als 100.000 Lkw-Fahrten angegeben.