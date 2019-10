Tragischer Verkehrsunfall in Meitingen 

EIn 31-jähriger Fugänger tritt Freitagnach plötzlich aus einem Gebüsch heraus auf die Straße. Ein Autofahrer erfasst ihn frontal.

Einen tragischen Verkehrsunfall hat es am Freitag in Meitingen um kurz nach 2 Uhr gegeben. Dabei ist ein junger Mann gestorben. Er erlag nach Auskunft der Polizei noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.Der 31-Jährige trat nach bisherigen Erkenntnissen plötzlich unvermittelt von rechts aus dem Gebüsch auf die Straße. Dort kam gerade ein Autofahrer vorbei, der in nördlicher Richtung unterwegs war. Der 46-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Fußgänger frontal.Es wurde ein unfallanalytisches Gutachten sowie Blutentnahmen bei beiden Personen angeordnet. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro, das Fahrzeug wurde sichergestellt. (thia)