vor 24 Min.

Traktor streift Auto im Begegnungsverkehr

Wenn einem eine landwirtschaftliche Maschine auf der Straße entgegenkommt, heißt es äußerst rechts fahren, sonst geht‘s wie hier:

Zu eng wurde es offenbar auf einer Straße in Fischach: Am Freitagvormittag, gegen 9.45 Uhr befuhr nach Angaben der Polizei ein 63-jähriger Traktorfahrer mit einem Anbaugerät die Blumenstraße in südlicher Richtung. Gleichzeitig war eine 67-jährige Autofahrerin dort in nördlicher Richtung unterwegs. Nachdem vermutlich beide Fahrzeugführer nicht äußerst rechts fuhren, kam es zu einer Streifkollision beider Fahrzeuge. An dem Auto wurde die linke Fahrzeugseite beschädigt. An dem Traktor wurde eine Halteöse beschädigt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 5050 Euro. (lig)