16:51 Uhr

Traktor streift Gartenzaun

Ein Fahrer in Altenmünster hatte wohl nicht ganz im Griff, wie weit seine Zugmaschine auslädt.

Ein 18-jähriger Traktorfahrer befuhr am Freitagnachmittag um 16.55 Uhr die Straße „Am Steinriesel“ in Altenmünster mit angehängtem Mähwerk und streifte laut Polizei an einer durch geparkte Autos verengten Fahrbahnstelle rechtsseitig den Gartenzaun eines Anwohners. Der verursachte Sachschaden beträgt 800 Euro. (lig)

