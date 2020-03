11:18 Uhr

Traktorfahrer verletzt Vorfahrt und fährt in Auto

Wenn ein Traktor und ein Auto aufeinanderstoßen, zieht das Auto den Kürzeren.

Ein 42-jähriger Traktorfahrer befuhr am Freitagabend gegen 18.35 Uhr die Kreisstraße A 5 von Horgau kommend Richtung Adelsried. An der Einmündung in die Staatsstraße 2032 hatte der Traktorfahrer die Vorfahrt zu beachten. Beim Abbiegen übersah der 42-Jährige eine 28-jährige vorfahrtsberechtigte Autofahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Traktor prallte gegen die hintere linke Fahrzeugseite des Autos. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von 15000 Euro. An dem Traktor entstand kein Schaden. (lig)

