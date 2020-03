09:45 Uhr

Traktorfahrer verliert auf der Kreisstraße seinen Anhänger

In Stettenhofen löst sich während der Fahrt der Anhänger an einem landwirtschaftlichen Gespann. Eine Zeuge hat den Unfall beobachtet.

Während der Fahrt hat ein Traktorfahrer am Mittwoch bei Stettenhofen seinen Anhänger verloren. Der etwa 30 Jahre alte Mann war laut Polizei mit seinem landwirtschaftlichen Gespann auf der Kreisstraße von Stettenhofen in Richtung Kreisverkehr bei Auffahrt zur B2 unterwegs. Kurz vor dem Bahnübergang löste sich der Anhänger und prallte gegen ein Verkehrszeichen.

Der Schaden an dem Schild wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Laut eines Zeugen drehte der Fahrer daraufhin um, kuppelte den Anhänger wieder an und fuhr von dannen ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)

